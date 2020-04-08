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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Terim’in dost acısı

Terim’in dost acısı

Fatih Terim'in, 'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci , geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

'in, 'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci , geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Corriere dello Sport'taki yazılarında Fatih Terim'den sıkça söz eden ve 'İmparator' diye anan Rialti için tecrübeli çalıştırıcının, ailesini arayıp taziyede bulunduğu ifade edildi.
  1. 8.4.2020
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