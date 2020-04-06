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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray İşte Fatih Terim'in son keşfi! Cimbom'a Tangocu stoper

'in son keşfi Quarta!

Fatih Terim'in son keşfi Quarta!

Galatasaray'da sakatlığı geçen Luyindama, bir süredir takımlarıyla anılırken bu durum teknik direktör 'i de harekete geçirdi. Tecrübeli çalıştırıcının, scout ekibiyle beraber 5-6 farklı özelliklerdeki stoperi gözlem altına aldığı bildirildi. Terim'in özellikle keşfedilmemiş Güney Amerikalı oyuncuların peşine düştüğü bildirildi.

'in takip edilen savunmacılar arasında en fazla 'de oynayan Lucas Quarta'dan etkilendiği gelen bilgiler arasında... 24 yaşındaki Arjantinli'nin çok uzun boylu olmamasına rağmen mücadeleci ve pes etmeyen yapısı nedeniyle öne çıktığı ifade edildi. Ayrıca Brezilyalı Marcao ile iyi bir ikili olma ihtimali de yüksek görülüyor.

TEMASLAR BAŞLADI

Karantina günlerinde Quarta'nın maçlarını izleyen Terim'in genç oyuncunun, özelliklerini beğendiği ve mali durumunun araştırılmasını istediği belirtildi.

KAYNAK BIG BOSS!

River Plate altyapısından yetişen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 19 maçta forma giydi. Lucas hem sağ stoper hem de sol stoper oynayabiliyor. Kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Cimbom, 'boss' lakaplı Luyindama'dan gelecek parayı oyuncunun transferinde kullanmayı ve geleceği garanti altına almayı planlıyor.

  1. 6.4.2020
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