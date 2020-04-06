Yönetim düğmeye bastı! Galatasaray'da kırmızı alarm
Dünyada maddi ve manevi büyük zararlara yol açan corona virüsü belası, Türk futbolunu da derinden etkiledi. Zaten borçlarını çevirmekte zorlanan kulüpler, üstüne bir de futbolun durmasıyla mevcut gelirlerinden de oldu. Son dönemde mali yapısını düzeltme anlamında önemli çalışmalar yapan Galatasaray da bu durumdan olumsuz etkilenen kulüpler arasında yer alıyor... Mart aynı maaşlarında sıkıntı yaşamadan ödeme yapan Galatasaray'da nisan ayının hesapları yapılmaya başlandı. Gelirleri duran sarı-kırmızılılar da düğmeye bastı ve sürpriz bir adıma imza attı. İşte detaylar...
6 Nisan 2020 Pazartesi 06:47
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Mart ayında maaş ödemelerini sorunsuz yapan sarı-kırmızılı ekipte şimdi gözler nisan ayına çevrildi. Ancak bu çok da kolay olmayacak. Zira kasaya giren yeni bir kaynak yok. Bu nedenle Galatasaray birçok kulüp gibi futbolcu maaşlarında indirime gitmek için kolları sıvadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray yönetimi başta 5 milyon Euro alan Falcao olmak üzere, YounesBelhanda, Feghouli ve Muslera'dan indirim bekliyor. Bir süredir TFF, UEFA ve FIFA ile resmi görüşmeler yapan sarı-kırmızılı yönetim futbolcuların menajerlerine hukuk ekibi tarafından hazırlanan bir yazı gönderdi.
ARTIK YANIT BEKLENİYOR
Yazıda, sözleşmelerde indirim yapılması için 'pandemi'nin hukuken mücbir bir sebep kabul edildiği belirtilerek, "Olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Maaşlarınızı ödeyemeyecek duruma gelmemek için ücretlerinizde belli oranlarda indirim yapmak zorundayız. Futbola ara verildiği bu ortamda bu talebimizi olumlu karşılayacağınızı düşünüyoruz" ifadesi kullanıldı. Şimdi özellikle yüksek ücretleri bulunan oyunculardan olumlu dönüşler bekleniyor.
BANKALAR BİRLİĞİ İLE MASAYA
Mali anlamda çıkış arayan Galatasaray, Bankalar Birliği ile de görüşecek. Başkan Mustafa Cengiz ile yöneticiler AbdurrahimAlbayrak ve Yusuf Günay'ın tele-konferans yöntemiyle katılacağı toplantının ilk gündem maddesi Ağustos ayında yapılacak ilk taksit ödemesi...
2.5 milyon euro'luk ödemenin en azından 2021 yılına ertelenmesi talep edilecek. Yönetim ayrıca mücbir sebeplerden dolayı, Bankalar Birliği ile imzalanan anlaşmanın şartları, ödeme şekilleri, faiz oranları, taksitleri ve vadelerinin bir kez daha gözden geçirilmesini talep edecek.