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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Yönetim düğmeye bastı! Galatasaray'da kırmızı alarm

Dünyada maddi ve manevi büyük zararlara yol açan corona virüsü belası, Türk futbolunu da derinden etkiledi. Zaten borçlarını çevirmekte zorlanan kulüpler, üstüne bir de futbolun durmasıyla mevcut gelirlerinden de oldu. Son dönemde mali yapısını düzeltme anlamında önemli çalışmalar yapan Galatasaray da bu durumdan olumsuz etkilenen kulüpler arasında yer alıyor... Mart aynı maaşlarında sıkıntı yaşamadan ödeme yapan Galatasaray'da nisan ayının hesapları yapılmaya başlandı. Gelirleri duran sarı-kırmızılılar da düğmeye bastı ve sürpriz bir adıma imza attı. İşte detaylar...
6 Nisan 2020 Pazartesi 06:47
Yönetim düğmeye bastı! Galatasaray'da kırmızı alarm

Mart ayında maaş ödemelerini sorunsuz yapan sarı-kırmızılı ekipte şimdi gözler nisan ayına çevrildi. Ancak bu çok da kolay olmayacak. Zira kasaya giren yeni bir kaynak yok. Bu nedenle Galatasaray birçok kulüp gibi futbolcu maaşlarında indirime gitmek için kolları sıvadı.

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Yönetim düğmeye bastı! Galatasaray'da kırmızı alarm

Galatasaray yönetimi başta 5 milyon Euro alan Falcao olmak üzere, Younes Belhanda, Feghouli ve Muslera'dan indirim bekliyor. Bir süredir TFF, UEFA ve FIFA ile resmi görüşmeler yapan sarı-kırmızılı yönetim futbolcuların menajerlerine hukuk ekibi tarafından hazırlanan bir yazı gönderdi.

Yönetim düğmeye bastı! Galatasaray'da kırmızı alarm

ARTIK YANIT BEKLENİYOR

Yazıda, sözleşmelerde indirim yapılması için 'pandemi'nin hukuken mücbir bir sebep kabul edildiği belirtilerek, "Olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Maaşlarınızı ödeyemeyecek duruma gelmemek için ücretlerinizde belli oranlarda indirim yapmak zorundayız. Futbola ara verildiği bu ortamda bu talebimizi olumlu karşılayacağınızı düşünüyoruz" ifadesi kullanıldı. Şimdi özellikle yüksek ücretleri bulunan oyunculardan olumlu dönüşler bekleniyor.

Yönetim düğmeye bastı! Galatasaray'da kırmızı alarm

BANKALAR BİRLİĞİ İLE MASAYA

Mali anlamda çıkış arayan Galatasaray, Bankalar Birliği ile de görüşecek. Başkan Mustafa Cengiz ile yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın tele-konferans yöntemiyle katılacağı toplantının ilk gündem maddesi Ağustos ayında yapılacak ilk taksit ödemesi...

Yönetim düğmeye bastı! Galatasaray'da kırmızı alarm

2.5 milyon euro'luk ödemenin en azından 2021 yılına ertelenmesi talep edilecek. Yönetim ayrıca mücbir sebeplerden dolayı, Bankalar Birliği ile imzalanan anlaşmanın şartları, ödeme şekilleri, faiz oranları, taksitleri ve vadelerinin bir kez daha gözden geçirilmesini talep edecek.

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