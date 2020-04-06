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Yönetim düğmeye bastı! Galatasaray'da kırmızı alarm

Dünyada maddi ve manevi büyük zararlara yol açan corona virüsü belası, Türk futbolunu da derinden etkiledi. Zaten borçlarını çevirmekte zorlanan kulüpler, üstüne bir de futbolun durmasıyla mevcut gelirlerinden de oldu. Son dönemde mali yapısını düzeltme anlamında önemli çalışmalar yapan Galatasaray da bu durumdan olumsuz etkilenen kulüpler arasında yer alıyor... Mart aynı maaşlarında sıkıntı yaşamadan ödeme yapan Galatasaray'da nisan ayının hesapları yapılmaya başlandı. Gelirleri duran sarı-kırmızılılar da düğmeye bastı ve sürpriz bir adıma imza attı. İşte detaylar...

6 Nisan 2020 Pazartesi 06:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





