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06 Nisan 2020, Pazartesi
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’dan ’ya: indirimi kabul et

Pino’dan Falcao’ya: indirimi kabul et

'ın indirim istediği bu dönemde , ve Suudi ekipleriyle anılmaya başladı. Ülke futbolunun önemli isimlerinden Asprilla, Falcao'nun doğru karar verdiğini iddia ederken bir dönem Galatasaray'da oynayan ise karşı çıktı.

'ın indirim istediği bu dönemde , ve Suudi ekipleriyle anılmaya başladı. Ülke futbolunun önemli isimlerinden Asprilla, Falcao'nun doğru karar verdiğini iddia ederken bir dönem Galatasaray'da oynayan ise karşı çıktı. Bir dönem Al Nasr'da oynayan Pino, WinSports'a verdiği demeçte, "30 yaşında kariyerim yanlış seçenekler yüzünden bitti. Falcao'ya tavsiyem kariyerinin bitmesini istemiyorsa, Galatasaray'ın indirim talebini kabul edip Avrupa futbolunda kalması" tavsiyesini verdi.
  1. 6.4.2020
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