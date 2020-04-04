Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj

'den taraftarlarına mesaj

Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj

'ın eski Brezilyalı futbolcusu , 2000-2001 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde ekibi 'i 3-2 yendikleri maça ilişkin sarı-kırmızılı taraftarlar için mesaj paylaştı.

Jardel, Stadı'nda 3 Nisan 2001'de oynanan çeyrek final ilk maçıyla ilgili hesabından paylaştığı video mesajda, "Çok önemli bir karşılaşmaydı ve sahamızda 2-0 geri düşmüştük. Devre arasından sonra bu skora reaksiyon gösterdik. Heyecan doruktaydı. Sahada her şeyimizi veriyorduk ve skoru 3-2 yapan golü atarak 'a galibiyeti getirdim. O günü asla unutmayacağım." yorumunda bulundu.

Öte yandan, konuşmasında Türkçe kelimelere de yer veren Jardel, "Merhaba", "Cim bom bom", "Çok güzel" gibi ifadeler kullandı.

Sarı-kırmızılılarda 2000-2001 sezonunda forma giyen Jardel, takımıyla zaferi de yaşamıştı.

Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj!
  1. 04.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA