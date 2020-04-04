Semih Kaya ve eşi Yasemen Saylar'dan bağlamalı türkü düeti!
Çekya ekiplerinden Sparta Praha'da forma giyen eski Galatasaraylı Semih Kaya ile eski basketbolcu eşi Yasemen Saylar, corona virüsü nedeniyle karantinada geçirdikleri sürede türkü düeti gerçekleştirerek o anları sosyal medyadan paylaştı.
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