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31 Mart 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Ajax'tan flaş Ryan Babel kararı! Geri dönüyor...

'tan flaş kararı! Geri dönüyor...

Ajax'tan flaş Ryan Babel kararı! Geri dönüyor...

Eredivisie ekiplerinden , devre arası transfer döneminde 'dan kiralık olarak kadroya dahil ettiği 'in sözleşmesini feshetti.

Corona virüsü salgını 'yı da vurmuş ve Eredivisie'de karşılaşmalar ertelenmişti. Hollanda Ligi'nin güçlü ekiplerinden , ertelenme kararının ardından kadroda erken yapılanmaya gitti.

Beyaz-kırmızılı kulüp, devre arasında 'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen olmak üzere 4 futbolcuyla yolları ayırdı.

De Telegraaf'ın haberine göre; Haziran ayında sözleşmeleri bitecek olan Abdelhak Nouri, Klaas Jan Huntelaar, Bruno Varela ve Babel'e mektup gönderilerek sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.

YERİNE ONYEKURU KİRALANMIŞTI

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan 1.5 milyon euro karşılığında yarım sezonluğuna Ajex'a gönderilen Ryan Babel'in yerine Henry Onyekuru kiralanmıştı.

  1. 31.03.2020
  2. Güncelleme: 31.03.2020 11:55
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