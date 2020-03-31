Ajax'tan flaş Ryan Babel kararı! Geri dönüyor...

Corona virüsü salgını Hollanda'yı da vurmuş ve Eredivisie'de karşılaşmalar ertelenmişti. Hollanda Ligi'nin güçlü ekiplerinden Ajax, ertelenme kararının ardından kadroda erken yapılanmaya gitti.

Beyaz-kırmızılı kulüp, devre arasında Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Ryan Babel olmak üzere 4 futbolcuyla yolları ayırdı.

De Telegraaf'ın haberine göre; Haziran ayında sözleşmeleri bitecek olan Abdelhak Nouri, Klaas Jan Huntelaar, Bruno Varela ve Babel'e mektup gönderilerek sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.

YERİNE ONYEKURU KİRALANMIŞTI

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan 1.5 milyon euro karşılığında yarım sezonluğuna Ajex'a gönderilen Ryan Babel'in yerine Henry Onyekuru kiralanmıştı.