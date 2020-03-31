Ajax'tan flaş Ryan Babel kararı! Geri dönüyor...
Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax, devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya dahil ettiği Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti.
Corona virüsü salgını Hollanda'yı da vurmuş ve Eredivisie'de karşılaşmalar ertelenmişti. Hollanda Ligi'nin güçlü ekiplerinden Ajax, ertelenme kararının ardından kadroda erken yapılanmaya gitti.
Beyaz-kırmızılı kulüp, devre arasında Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Ryan Babel olmak üzere 4 futbolcuyla yolları ayırdı.
De Telegraaf'ın haberine göre; Haziran ayında sözleşmeleri bitecek olan Abdelhak Nouri, Klaas Jan Huntelaar, Bruno Varela ve Babel'e mektup gönderilerek sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.
YERİNE ONYEKURU KİRALANMIŞTI
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan 1.5 milyon euro karşılığında yarım sezonluğuna Ajex'a gönderilen Ryan Babel'in yerine Henry Onyekuru kiralanmıştı.
- 31.03.2020
- Güncelleme: 31.03.2020 11:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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