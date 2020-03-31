Ajax komadan uyanan Abdelhak Nouri'nin sözleşmesini feshetti

Geçtiğimiz hafta Hollanda'da bir televizyon programına katılan Abdelhak Nouri'nin kardeşi Abderrahim, 2017'de sahada geçirdiği kalp krizinin ardından komaya giren kardeşiyle ilgili yeni haberler vermiş, 22 yaşındaki genç oyuncunun uyandığını dile getirmişti.

Bu süreçte sorumluluğu üzerine olan oyuncunun kulübü Ajax, flaş bir hamle yaptı. Hollanda basınından De Telegraaf'ta yer alan habere göre Ajax, futbola dönmesi zor olan ve oyuncunun 1 Temmuz'da aynı koşullarda yenilecek sözleşmesini feshetti.

Ajax'ın, 22 yaşındaki futbolcunun ailesiyle finansal destek amaçlı görüşme yaptığı da bildirildi. Bilindiği gibi kulüp, genç ismin 3 yıldır hastane masraflarını üstlenmişti.