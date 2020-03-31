Ajax komadan uyanan Abdelhak Nouri'nin sözleşmesini feshetti - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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komadan uyanan 'nin sözleşmesini feshetti

Ajax komadan uyanan Abdelhak Nouri'nin sözleşmesini feshetti

Kulübü, bir hazırlık maçında geçirdiği kalp krizinin ardından komaya giren ve yaklaşık 3 yıl sonra gözlerini açan genç futbolcu 'nin kontratını sonlandırma kararı aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Geçtiğimiz hafta 'da bir televizyon programına katılan 'nin kardeşi Abderrahim, 2017'de sahada geçirdiği kalp krizinin ardından komaya giren kardeşiyle ilgili yeni haberler vermiş, 22 yaşındaki genç oyuncunun uyandığını dile getirmişti.

Bu süreçte sorumluluğu üzerine olan oyuncunun kulübü , flaş bir hamle yaptı. Hollanda basınından De Telegraaf'ta yer alan habere göre Ajax, futbola dönmesi zor olan ve oyuncunun 1 Temmuz'da aynı koşullarda yenilecek sözleşmesini feshetti.

Ajax'ın, 22 yaşındaki futbolcunun ailesiyle finansal destek amaçlı görüşme yaptığı da bildirildi. Bilindiği gibi kulüp, genç ismin 3 yıldır hastane masraflarını üstlenmişti.

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  1. 31.03.2020
  2. Güncelleme: 31.03.2020 11:37
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