Ajax komadan uyanan Abdelhak Nouri'nin sözleşmesini feshetti
Ajax Kulübü, bir hazırlık maçında geçirdiği kalp krizinin ardından komaya giren ve yaklaşık 3 yıl sonra gözlerini açan genç futbolcu Abdelhak Nouri'nin kontratını sonlandırma kararı aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Geçtiğimiz hafta Hollanda'da bir televizyon programına katılan Abdelhak Nouri'nin kardeşi Abderrahim, 2017'de sahada geçirdiği kalp krizinin ardından komaya giren kardeşiyle ilgili yeni haberler vermiş, 22 yaşındaki genç oyuncunun uyandığını dile getirmişti.
Bu süreçte sorumluluğu üzerine olan oyuncunun kulübü Ajax, flaş bir hamle yaptı. Hollanda basınından De Telegraaf'ta yer alan habere göre Ajax, futbola dönmesi zor olan ve oyuncunun 1 Temmuz'da aynı koşullarda yenilecek sözleşmesini feshetti.
Ajax'ın, 22 yaşındaki futbolcunun ailesiyle finansal destek amaçlı görüşme yaptığı da bildirildi. Bilindiği gibi kulüp, genç ismin 3 yıldır hastane masraflarını üstlenmişti.
- 31.03.2020
- Güncelleme: 31.03.2020 11:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ajax komadan uyanan Abdelhak Nouri'nin sözleşmesini feshetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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