Corona virüsünün ilk görüldüğü ülke olan Çin sınırlarını kapatmak üzereyken, Shanghai SIPG takımında forma giyen iki Brezilyalı yıldız Oscar ve Hulk ülkeye giriş yaptı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Corona virüsü salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapatma kararı alan Çin, kararı dün gece yarısında uygulmaya koydu.
Ülkenin Shanghai SIPG takımında forma giyen iki Brezilyalı yıldız Oscar ve Hulk ise sürpriz bir şekilde ülkeye 23.50'de giriş yaptı. Sınırların kapatılmasından 10 dakika önce Çin'e ayak basan iki isim, 14 günlük karantina sürecine girecek.
Paulinho ve Arnautovic gibi yıldızlar ise ülkeye dönemedi. Çin, yabancı oyuncuların oturma izni ve vizesi de olsa ülkeye girişine izin vermeyecek.
- 31.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hulk ve Oscar sınırlar kapatılmadan 10 dakika önce Çin'e döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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