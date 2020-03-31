Hulk ve Oscar sınırlar kapatılmadan 10 dakika önce Çin'e döndü! Son dakika corona virüsü haberleri - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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ve sınırlar kapatılmadan 10 dakika önce 'e döndü

Hulk ve Oscar sınırlar kapatılmadan 10 dakika önce Çin'e döndü

Corona virüsünün ilk görüldüğü ülke olan sınırlarını kapatmak üzereyken, Shanghai takımında forma giyen iki Brezilyalı yıldız ve ülkeye giriş yaptı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Corona virüsü salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapatma kararı alan , kararı dün gece yarısında uygulmaya koydu.

Ülkenin Shanghai takımında forma giyen iki Brezilyalı yıldız ve ise sürpriz bir şekilde ülkeye 23.50'de giriş yaptı. Sınırların kapatılmasından 10 dakika önce Çin'e ayak basan iki isim, 14 günlük karantina sürecine girecek.

Paulinho ve Arnautovic gibi yıldızlar ise ülkeye dönemedi. Çin, yabancı oyuncuların oturma izni ve vizesi de olsa ülkeye girişine izin vermeyecek.


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  1. 31.03.2020
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