Hulk ve Oscar sınırlar kapatılmadan 10 dakika önce Çin'e döndü

Corona virüsü salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapatma kararı alan Çin, kararı dün gece yarısında uygulmaya koydu.

Ülkenin Shanghai SIPG takımında forma giyen iki Brezilyalı yıldız Oscar ve Hulk ise sürpriz bir şekilde ülkeye 23.50'de giriş yaptı. Sınırların kapatılmasından 10 dakika önce Çin'e ayak basan iki isim, 14 günlük karantina sürecine girecek.

Paulinho ve Arnautovic gibi yıldızlar ise ülkeye dönemedi. Çin, yabancı oyuncuların oturma izni ve vizesi de olsa ülkeye girişine izin vermeyecek.



