Polonya'da maaş indirimi krizi! "Biz Messi miyiz?"

Polonya Ligi ekiplerinden Jagiellonia'nın başkanı, corona virüsü nedeniyle futbolcuların maaşlarında yüzde 50 indirim yapmak isteyince takımda kriz çıktı.

Takım kaptanı Romanchuk, oyuncuların yüzde 50 maaş indirimini fazla bulduğunu ve bundan dolayı reddettiğini söyledi. Romanchuk yaptığı açıklamada, "Birisi %15'i, birisi %25'e kadar indirim kabul ediyor. Başka bir futbolcu ise hiç kabul etmiyor. Başkanla konuştum. Oyuncuları ikna etmeliyim. Tabii ki bu benim görevim değil ama kaptan olarak bu krizi sonlandırmam gerekiyor. Ben kendimi maaş indirimi konusunda hazırladım fakat başkanın neden oyunculara danışmadan böyle bir karar verdiğini anlamıyorum" dedi.

"BU TAKIMIN İŞÇİLERİ BİZİZ!"

Futbolcular da yıllık ücretlerinin düşük olduğuna dikkat çekip, "Biz Messi miyiz? %50 indirim ne demek! %15 veya %25 olabilir ama yarı yarıya kesintiye karşı çıkıyoruz. Üstelik bize sormadan böyle bir karar alınıyor. Bu takımın işçileri biziz" ifadelerini kullanarak başkana tepki gösterdi. Kulüpte maaş krizinin nasıl sona ereceği merakla bekleniyor.