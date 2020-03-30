Maxi Lopez'den Wanda Nara'ya corona vürüsü tepkisi! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
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Maxi Lopez'den Wanda Nara'ya corona vürüsü tepkisi!

Son dakika corona virüsü haberleri... Arjantinli futbolcu Maxi Lopez, eski eşi Wanda Nara'ya sert bir tepki gösterdi. Tepkinin sebebi ise Wanda Nara'nın çocuklarıyla birlikte corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'ya gitmesi. İşte tüm detaylar...

30 Mart 2020 Pazartesi 20:15
Maxi Lopez'den Wanda Nara'ya corona vürüsü tepkisi!

İtalya Serie B takımlarından Crotone'de forma giyen Maxi Lopez, kendisinden ayrıldıktan sona arkadaşı Mauro Icardi ile birlikte olan eski eşi Wanda Nara'ya çocuklarının sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

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Maxi Lopez'den Wanda Nara'ya corona vürüsü tepkisi!

Maxi Lopez; eski eşine, çocuklarını Paris'ten enfeksiyonunun merkez üssü İtalya'ya getirdiği için Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla ateş püskürdü.

Maxi Lopez'den Wanda Nara'ya corona vürüsü tepkisi!

35 yaşındaki Arjantinli forvet, "Kimsenin dışarı çıkmamasının istediği bir dönemde çocuklarımızı bir ülkeden diğerine yolculuğa maruz bırakarak küresel bir salgına yönelik karantinayı hangi düşünceyle deldiğinizi merak ediyorum. Sehayat edip salgının merkez üssü Lombardiya'ya geliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Maxi Lopez'den Wanda Nara'ya corona vürüsü tepkisi!

Maxi Lopez, "Dünyadaki en kutsal şeyin çocuklarımızın sağlığı olması gereken bu anlarda kafanızda ne var? Bilinçsizliğinizden dolayı öfkeliyim. Kendinizi düşünmüyorsanız onları düşünün çünkü sen 5 çocuğun annesisin ama bunun farkında değil gibisin" yazdı.

Maxi Lopez'den Wanda Nara'ya corona vürüsü tepkisi!

Wanda Nara, sosyal medya üzerinden Como Gölü'ndeki evlerinden 5 çocuğuyla bir paylaşım yapmıştı. Bu çocukların 3'ü eski eşi Maxi Lopez'dendi.

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