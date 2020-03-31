Lionel Messi en çok beğendiği 15 genç futbolcuyu açıkladı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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Lionel Messi en çok beğendiği 15 genç futbolcuyu açıkladı

Barcelona'nın efsane ismi Lionel Messi, futbolu gelecekte devralacağı 15 ismi açıkladı. Arjantinli yıldız futbolcu, açıkladığı isimlerin ne gibi özellikleri olduğunu da sözlerine ekledi. İşte Messi'ye göre dünya futboluna damga vuracak 15 genç futbolcu...
31 Mart 2020 Salı 20:36
Lionel Messi en çok beğendiği 15 genç futbolcuyu açıkladı

Barcelona forması ile başarıyı alışkanlık haline getiren Lionel Messi, birçoğuna göre gelmiş geçmiş en iyi oyuncu konumunda. Arjantinli yıldız, futbolu gelecekte devralacak 15 genç yıldızı açıkladı. İşte Messi'nin ismini verdiği genç yıldızlar ve o isimler hakkındaki düşünceleri...

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Lionel Messi en çok beğendiği 15 genç futbolcuyu açıkladı

15- TRENT ALEXANDER-ARNOLD

Bir kanat beki olarak hücumda harika ve çabuk gelişiyor.

Lionel Messi en çok beğendiği 15 genç futbolcuyu açıkladı

14- CHRISTIAN PULISIC

Mükemmel bir çabukluğu ve dengesi var.

Lionel Messi en çok beğendiği 15 genç futbolcuyu açıkladı

13- MASON MOUNT

Onu sahada izledim. En iyilerden biri olma potansiyeline sahip.

Lionel Messi en çok beğendiği 15 genç futbolcuyu açıkladı

12- PHIL FODEN

Gelecekte inanılmaz işler yapacak. Çok büyük bir yeteneğe sahip.

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