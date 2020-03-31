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Lionel Messi en çok beğendiği 15 genç futbolcuyu açıkladı
Barcelona'nın efsane ismi Lionel Messi, futbolu gelecekte devralacağı 15 ismi açıkladı. Arjantinli yıldız futbolcu, açıkladığı isimlerin ne gibi özellikleri olduğunu da sözlerine ekledi. İşte Messi'ye göre dünya futboluna damga vuracak 15 genç futbolcu...
31 Mart 2020 Salı 20:36
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Barcelona forması ile başarıyı alışkanlık haline getiren Lionel Messi, birçoğuna göre gelmiş geçmiş en iyi oyuncu konumunda. Arjantinli yıldız, futbolu gelecekte devralacak 15 genç yıldızı açıkladı. İşte Messi'nin ismini verdiği genç yıldızlar ve o isimler hakkındaki düşünceleri...
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15- TRENT ALEXANDER-ARNOLD
Bir kanat beki olarak hücumda harika ve çabuk gelişiyor.
14- CHRISTIAN PULISIC
Mükemmel bir çabukluğu ve dengesi var.
13- MASON MOUNT
Onu sahada izledim. En iyilerden biri olma potansiyeline sahip.
12- PHIL FODEN
Gelecekte inanılmaz işler yapacak. Çok büyük bir yeteneğe sahip.