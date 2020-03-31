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Lionel Messi en çok beğendiği 15 genç futbolcuyu açıkladı

Barcelona'nın efsane ismi Lionel Messi, futbolu gelecekte devralacağı 15 ismi açıkladı. Arjantinli yıldız futbolcu, açıkladığı isimlerin ne gibi özellikleri olduğunu da sözlerine ekledi. İşte Messi'ye göre dünya futboluna damga vuracak 15 genç futbolcu...

31 Mart 2020 Salı 20:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





