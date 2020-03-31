Büyük tehlike! Karius ve corona virüsü...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından tüm takımı teste sokan Beşiktaş, en çok derbiden sonra Almanya'ya giden Loris Karius'un sonucundan endişe duydu. Ancak siyah-beyazlılarda korkulan olmadı.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'la ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de corona virüsü tespit edilmesi üzerine tüm takıma ve idarecilere acil test yaptıran Beşiktaş Yönetimi, en çok Loris Karius'un test sonuçlarında tedirginlik yaşadı.
Performansı nedeniyle geldiği günden bu yana eleştiri oklarına hedef olan 26 yaşındaki file bekçisinde korkulan olmadı. Derbiden sonra Almanya'ya giden ve bir kaç gün kalan Karius'un test sonuçlarının da negatif çıkmasına rağmen, bu oyuncunun durumu yakından takip edildi.
Karius'un hijyene dikkat ettiği ve insanlarla temastan kaçındığı öğrenildi. Soğuk yapısı nedeniyle insanlarla yakın temas kurmayan Karius'un, virüs kapmadan dönmüş olması yönetimi ve teknik heyeti bir hayli rahatlattı.
- 31.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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