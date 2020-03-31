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31 Mart 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş İşte Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı!

Atiba'nın alternatifini belirledi

Beşiktaş Atiba'nın alternatifini belirledi

, tecrübeli orta saha oyuncusu 'ın alternatifini buldu. Siyah-beyazlı kulüp bir yıl daha devam etmek istediği Kanadalı oyuncunun yerini Malmö'de forma giyen Bachirou ile doldurmak istiyor.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kanadalı ile 1 yıl daha devam etmek isteyen , Atiba sonrası kriz yaşamamak için önlemini erken aldı. Takvim'de yer alan habere göre , Malmölü Bachirou'nun sezon sonunda transfer edilmesi planlandı.

Kartal'da Atiba ile Bachirou'nun önümüzdeki sezonu birlikte geçirmesi hedefleniyor. Kanadalı'nın bırakmasıyla ise 29 yaşındaki Bachirou'ya, orta alanın liderliğinin teslim edilmesi düşünülüyor. Bachioru'nun kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Malmö formasıyla iki kez Beşiktaş'a rakip olan Komorlar uyruklu futbolcu, oldukça atletik ve hızlı bir isim. Piyasa değeri 1 milyon Euro olan Bachirou için, Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde Malmö ile temasa geçmesi bekleniyor.

Bachirou, bu sezon Malmö'de 17 maça çıktı.

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  1. 31.03.2020
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