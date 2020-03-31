Turgay Demir: Nevio Scala 'İbrahimoviç acemi' diyerek Nouma'yı seçmiş!

Dört büyük kulübümüzün mazisi yüzlerce transfer başarısı ve başarısızlığı ile doludur. Nice yıldızlar geldi, niceleri kapılardan döndü, niceleri gelip forma giydi... Bu transfer hikayeleri arasında biri var ki sadece Beşiktaş'ın değil, F.Bahçe'nin hatta Avrupa futbolunun bile kaderini etkiledi. İşte size bugün böyle bir transfer hikayesi anlatacağım. Hikaye derken, hikaye değil, dört dörtlük bir gerçek...

ÜÇ İSİM BELİRLENDİ

2000-2001 sezonu transfer dönemi. Beşiktaş yönetiminde yer alan İbrahim Altınsay, Teknik Direktör Scala'nın istediği tipte bir forvet için kolları sıvar... Kılı kırk yararak yapılan araştırmalar sonucunda Altınsay, üç oyuncu tespit eder... İlki 18 yaşında bir yıldız adayıdır. Malmö'de oynamaktadır.. Adı, İbrahimoviç'tir... İkinci aday Benfica'da oynayan 31 yaşındaki Pierre Van Hooijdonk'tur... Altınsay'ın önerdiği üçüncü isim ise Lens'te oynayan 28 yaşındaki Pascal Nouma'dır...

Kararı Scala verecektir... Altınsay'ın raporunu alan Scala birkaç gün düşünür, kendi araştırmasını yapar ve sonucunda bir karar verir. O karara göre 18 yaşındaki Zlatan çok deneyimsiz olması sebebiyle Beşiktaş'a bir fayda sağlaması zordur... Van Hooijdonk ve Pascal Nouma arasında kalan Scala, kararını üç yaş daha genç olan Fransız'dan yana kullanır...

SCALA, NOUMA'YI SEÇTİ

Burada dikkat edilmesi gereken konu şu, İbrahim Altınsay çok sağlam bir araştırmayla üç önemli yıldıza yönelmiş ve Zlatan'ı da daha 18 yaşındayken, bir anlamda, çok kişiden önce keşfetmiştir... Dahası üç oyuncuyla birlikte Malmö, Befica ve Lens kulüpleriyle de tam olarak anlaşılmıştır. Yani Scala, Zlatan'ı istese bugün Beşiktaş'ın da, Avrupa futbolunun da kaderi bambaşka olabilirdi... Van Hooijdonk'u istemiş olsa, Fenerbahçe, 1 milyon euroya bu oyuncuyu alamamış olacaktı. Scala, Pascal Nouma'yı seçti...

İyı mi, oldu kötü mü, orası ayrı bir hikaye ve bu kararı herkes kendisi vermelidir. Ancak Pascal Nouma'nın da Beşiktaş tarihine geçtiğini ve taraftarın gönlünde taht kuran bir yıldız olduğunu da unutmayalım...

ZLATAN'I SEÇSEYDİ...

Pekiiii... Scala, deneyimsizliğine rağmen Zlatan'ı seçmiş olsa neler olurdu!? Beşiktaş'ın lig ve Avrupa'daki başarı grafiği nasıl değişir!? Bilindiği gibi Beşiktaş'ın kapısından dönen Zlatan, ondan sonra yürüdü gitti... Ajax, Juventus, İnter, Barcelona, Milan, PSG, ManU gibi dünya devlerinin formalarını giydi...

Malmö sonrası, Scala'dan veto yemeyip, Ajax yerine Beşiktaş'ı tercih etmiş olsa, filmin sonu nasıl biterdi, onu varsın, okur değerlendirsin...