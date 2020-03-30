Sergen Yalçın'dan flaş Talisca açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabında canlı yayına katıldı. Deneyimli teknik adam Beşiktaş2ta daha önce 2 sezon forma giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Anderson Talisca hakkında flaş açıklamalar yaptı.

Yalçın, Brezilyalı yıldızın çok yetenekli bir futbolcu olduğunu ifade ederek, ''Futbolculuğu ile ilgili söylenecek bir şey yok. Yeteneği müsait, orta sahada oynayıp ofansif katkı yapan, ceza sahasına giren, sonuçlandıran, skor katkısı yapan, maç kazandıran bir oyuncu. Talisca'yı kim takımında görmek istemez. Şartlar şu anda çok sağlıklı değil ekonomik olarak. Ne olacağı da belli değil. Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da alabilsek. Benim olur dememle olacak bir şey olmadığı için pek de bir şey söyleyemiyorum. Keşke alabilsek'' şeklinde konuştu.

''TALISCA'NIN PARASINI TÜRKİYE'DE ÖDEYECEK TAKIM ZOR BULUNUR''

Siyah-beyazlı birçok taraftardan transfer isteği aldığını dile getiren Sergen Yalçın, ''Her istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz. Biz de isteriz Fabri'yi alalım, öbürünü de alalım diye. Talisca'nın Çin'de kazandığı parayı Türkiye'de ödeyecek takım zor bulunur. Bu işler öyle kolay değil. O gitsin bu gitsin diyorlar. Play-Station'da takımlar kuruluyor ya, normal hayatı da öyle zannedenler var" diye konuştu.







