Beşiktaş'ta Talisca aşkı yeniden alevlendi!

Beşiktaş’tan ayrılarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’ye giden Anderson Talisca için yönetim kararsız kalırken, taraftarlar ise sambacının geri dönmesini çok istiyor.
Beşiktaş taraftarının Anderson Talisca sevdası bitmek bilmiyor. Son günlerde basında adı yeniden siyah-beyazlı kulüple anılan Talisca'nın geri dönüş haberleri, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı. Taraftarlar, Brezilyalı yıldızın sosyal medya paylaşımları sonrası, eski futbolcularını yakın markaja aldı. Sosyal medya paylaşımlarının altına yorum yapan siyah beyazlı taraftarlar, sambacıya binlerce "geri dön" mesajı yolladı, yollamaya da devam ediyor. Ancak yaşanan bu gelişmelere rağmen Beşiktaş yönetimi ikiye bölünmüş durumda. Bazı isimler yüksek maliyet nedeniyle bu transfere ısrarla karşı çıkıyor.
BONSERVIS OLMAZSA KIRALIK
Bazı isimler ise Çin'de yıllık net 7 milyon euro kazanan 26 yaşındaki futbolcunun transferi için farklı formüller hazırlamış durumda. Yıldız oyuncudan maaşında büyük bir fedakarlık yapması istenirken, aynı zamanda Talisca'nın da kulübü Guangzhou Evergrande'ye ayrılma talebinde ısrarcı olacağı belirtildi. Bu tekliflerin kabul edilmesi durumunda Talisca'nın uygun bir kiralama ücretiyle Beşiktaş'ta forma giyebileceği ifade edildi. Görüşmelerdeki en büyük kozun Talisca'nın, Beşiktaş'a dönmeyi çok istemesi oldu. Görüşmelerde Başkan Çebi ve yönetici Torunoğulları'nın bizzat devrede olacağı öğrenildi.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Talisca aşkı yeniden alevlendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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