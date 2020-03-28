Beşiktaş'ta Talisca aşkı yeniden alevlendi!

Beşiktaş taraftarının Anderson Talisca sevdası bitmek bilmiyor. Son günlerde basında adı yeniden siyah-beyazlı kulüple anılan Talisca'nın geri dönüş haberleri, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı. Taraftarlar, Brezilyalı yıldızın sosyal medya paylaşımları sonrası, eski futbolcularını yakın markaja aldı. Sosyal medya paylaşımlarının altına yorum yapan siyah beyazlı taraftarlar, sambacıya binlerce "geri dön" mesajı yolladı, yollamaya da devam ediyor. Ancak yaşanan bu gelişmelere rağmen Beşiktaş yönetimi ikiye bölünmüş durumda. Bazı isimler yüksek maliyet nedeniyle bu transfere ısrarla karşı çıkıyor.

BONSERVIS OLMAZSA KIRALIK

Bazı isimler ise Çin'de yıllık net 7 milyon euro kazanan 26 yaşındaki futbolcunun transferi için farklı formüller hazırlamış durumda. Yıldız oyuncudan maaşında büyük bir fedakarlık yapması istenirken, aynı zamanda Talisca'nın da kulübü Guangzhou Evergrande'ye ayrılma talebinde ısrarcı olacağı belirtildi. Bu tekliflerin kabul edilmesi durumunda Talisca'nın uygun bir kiralama ücretiyle Beşiktaş'ta forma giyebileceği ifade edildi. Görüşmelerdeki en büyük kozun Talisca'nın, Beşiktaş'a dönmeyi çok istemesi oldu. Görüşmelerde Başkan Çebi ve yönetici Torunoğulları'nın bizzat devrede olacağı öğrenildi.