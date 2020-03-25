Son dönemlerde adı yeniden eski takımı Beşiktaş ile anılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca için bir son dakika açıklaması geldi. Siyah-beyazlı yönetimin transferden sorumlu ismi Erdal Torunoğulları konuya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Geçtiiğimiz günlerde Beşiktaş formasıyla Benfica ağlarına attığı golün dövmesini sırtına yaptırarak siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran ve adı transfer dedikodularına karışan Anderson Talisca için Kartal'dan açıklama geldi.
Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'daki tüm kulüplerin maddi problemlerle karşı karşıya kaldığına vurgu yapan Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Milliyet'e konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
Talisca haberlerini ben de okuyorum. Bir transfer yapılacaksa önce nerenin haberi olur; Beşiktaş Yönetimi'nin... Ne yönetim kurulu ne de ben, Talisca ile ilgili bir girişimde bulunmadık. Ayrıca oyuncunun Beşiktaş'a dönmek istediği yönünde bize resmi bir teklif de ulaşmadı. Gerçekçi olmak lazım. Beşiktaş'ın maddi sıkıntı içerisinde olduğunu herkes biliyor. Hal böyleyken bizim pahalı transfer çalışması içerisinde olmamız mümkün değil.
- 25.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan flaş Talisca açıklaması! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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