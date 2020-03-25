Beşiktaş'tan flaş Talisca açıklaması! Transfer... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
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'tan flaş açıklaması! ...

Beşiktaş'tan flaş Talisca açıklaması! Transfer...

Son dönemlerde adı yeniden eski takımı ile anılan Brezilyalı futbolcu Anderson için bir son dakika açıklaması geldi. Siyah-beyazlı yönetimin transferden sorumlu ismi Erdal Torunoğulları konuya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Geçtiiğimiz günlerde formasıyla ağlarına attığı golün dövmesini sırtına yaptırarak siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran ve adı dedikodularına karışan Anderson için Kartal'dan açıklama geldi.

Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'daki tüm kulüplerin maddi problemlerle karşı karşıya kaldığına vurgu yapan Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Milliyet'e konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Talisca haberlerini ben de okuyorum. Bir transfer yapılacaksa önce nerenin haberi olur; Beşiktaş Yönetimi'nin... Ne yönetim kurulu ne de ben, Talisca ile ilgili bir girişimde bulunmadık. Ayrıca oyuncunun Beşiktaş'a dönmek istediği yönünde bize resmi bir teklif de ulaşmadı. Gerçekçi olmak lazım. Beşiktaş'ın maddi sıkıntı içerisinde olduğunu herkes biliyor. Hal böyleyken bizim pahalı transfer çalışması içerisinde olmamız mümkün değil.

  1. 25.03.2020
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