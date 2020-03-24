Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım!

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, İtalya'dan corona virüsü nedeniyle kaçtığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Yıldız futbolcunun eşi, İstanbul'a 1 haftalığına geldiğini ancak corona virüsü salgını sonrası uçuşların iptal olmasıyla İtalya'ya dönemediğini söyledi. Melissa Satta konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İTALYA'DAN KAÇMADIM"

Bavulumu topladım ve 1 haftalığına kalmak üzere oğlumu da yanıma alarak eşimin yanına geldim. Eşim İstanbul'da çalışıyor. 7 gün sonra İtalya'ya geri dönme planım vardı ancak maalesef durumlar ağırlaştı ve tüm uçaklar iptal edildi. Bana, İtalya'dan toplanıp Türkiye'ye kaçmak kolay gibi mesajlar geliyor. Ben İtalya'dan kaçmadım.

"EŞİM DE TESTE GİRDİ"

Benim tüm hayatım Milan'da, burada kalmak kolay değil. Durumu oğluma izah ettim. En azından küçük olsa da neler olabildiğini anlıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra eşim de teste girdi.