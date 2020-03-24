Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Boateng'in eşinden flaş sözler: İtalya'dan kaçmadım!

Boateng'in eşi : 'dan kaçmadım!

Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım!

Beşiktaşlı yıldız Kevin-Prince Boateng'in eşi , corona virüsü salgını boyunca yaşadıklarını anlattı. 'daki eşyalarını toplayıp eşinin yanına 'a geldiğini belirten Satta, "7 gün sonra İtalya'ya geri dönme planım vardı ancak maalesef durumlar ağırlaştı ve tüm uçaklar iptal edildi. Bana, İtalya'dan toplanıp 'ye kaçmak kolay gibi mesajlar geliyor. Ben İtalya'dan kaçmadım" dedi.

'ın Ganalı futbolcusu Kevin-Prince Boateng'in eşi , 'dan corona virüsü nedeniyle kaçtığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Yıldız futbolcunun eşi, 'a 1 haftalığına geldiğini ancak corona virüsü salgını sonrası uçuşların iptal olmasıyla İtalya'ya dönemediğini söyledi. Melissa Satta konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İTALYA'DAN KAÇMADIM"

Bavulumu topladım ve 1 haftalığına kalmak üzere oğlumu da yanıma alarak eşimin yanına geldim. Eşim İstanbul'da çalışıyor. 7 gün sonra İtalya'ya geri dönme planım vardı ancak maalesef durumlar ağırlaştı ve tüm uçaklar iptal edildi. Bana, İtalya'dan toplanıp 'ye kaçmak kolay gibi mesajlar geliyor. Ben İtalya'dan kaçmadım.

"EŞİM DE TESTE GİRDİ"

Benim tüm hayatım Milan'da, burada kalmak kolay değil. Durumu oğluma izah ettim. En azından küçük olsa da neler olabildiğini anlıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra eşim de teste girdi.

  1. 25.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN