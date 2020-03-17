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17 Mart 2020, Salı
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Adem ’e detaylı brifing

Adem Ljajic’e detaylı brifing

Beşiktaşlı 'in ülkesine gitmekten toplantı sonrası vazgeçti. Sırp oyuncunun geçtiğimiz hafta başında teknik heyetle bir görüşme yaparak ülkesi 'a gitmek istediğini belirttiği, ancak yapılan toplantının ardından takım arkadaşlarının da 'nin en güvenli ülkelerden biri olduğu düşünceleri sonrası ikna olduğu öğrenildi.

Beşiktaşlı 'in ülkesine gitmekten toplantı sonrası vazgeçti. Sırp oyuncunun geçtiğimiz hafta başında teknik heyetle bir görüşme yaparak ülkesi 'a gitmek istediğini belirttiği, ancak yapılan toplantının ardından takım arkadaşlarının da 'nin en güvenli ülkelerden biri olduğu düşünceleri sonrası ikna olduğu öğrenildi. Ljajic'le takım kaptanı Burak'ın da özel bir görüşme yaparak Türkiye'nin ne kadar hazırlıklı olduğunu tek tek anlattığı belirtildi.

  1. 17.3.2020
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