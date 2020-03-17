Adem Ljajic’e detaylı brifing
Beşiktaşlı Ljajic'in ülkesine gitmekten toplantı sonrası vazgeçti. Sırp oyuncunun geçtiğimiz hafta başında teknik heyetle bir görüşme yaparak ülkesi Sırbistan'a gitmek istediğini belirttiği, ancak yapılan toplantının ardından takım arkadaşlarının da Türkiye'nin en güvenli ülkelerden biri olduğu düşünceleri sonrası ikna olduğu öğrenildi.
Beşiktaşlı Ljajic'in ülkesine gitmekten toplantı sonrası vazgeçti. Sırp oyuncunun geçtiğimiz hafta başında teknik heyetle bir görüşme yaparak ülkesi Sırbistan'a gitmek istediğini belirttiği, ancak yapılan toplantının ardından takım arkadaşlarının da Türkiye'nin en güvenli ülkelerden biri olduğu düşünceleri sonrası ikna olduğu öğrenildi. Ljajic'le takım kaptanı Burak'ın da özel bir görüşme yaparak Türkiye'nin ne kadar hazırlıklı olduğunu tek tek anlattığı belirtildi.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adem Ljajic’e detaylı brifing haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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