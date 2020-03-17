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17 Mart 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Loris Karius: Almanya sınıfta kaldı, Türkiye'de güvendeyim

: sınıfta kaldı, 'de güvendeyim

Loris Karius: Almanya sınıfta kaldı, Türkiye'de güvendeyim

Alman file bekçisi, "’de kendimi güvende hissediyorum. Sevgilim Sophia’yı da getireceğim. Burada ’dan daha güvende olacaktır'' dedi.

'ın Alman file kalecisi 'un dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olan koronavirüs ile ilgili önemli bir yorumda bulunduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı futbolcular, Pazar günü oynanan derbisinden önce aralarında bir toplantı gerçekleştirdiler. Bu toplantıya Beşiktaş kulübünün doktorlarının da katıldığı belirtildi. Eşi İtalyan olan Boateng ile yıllarca bu ülkede oynayan Ljajic ile koronavirüsün en sert şekilde vurduğu 'dan gelen Ruiz'in ciddi anlamda korktukları dikkat çekti.

BÜTÜN AİLEMİ GETİRİRİM
Özellikle yabancı futbolcuların çekincelerini anlattıkları toplantıda Loris Karius ve 'ın yardımcılarından Stefano Marrone'nin yaptığı açıklamalar dikkat çekti. ve 'nin koronavirüsle yaşadığı savaşta sınıfta kaldığını anlatan Karius, "'de kendimi güvende hissediyorum. Sophia'yı da (sevgilisi) getireceğim. Burada Almanya'dan daha güvende olur" dediği bildirildi. Marrone ise, tedirginlik yaşaşan isimler Boateng ve Ljajic'e, "Benim şansım olsa bütün ailemi Türkiye'ye getirim" dediği öğrenildi.

  1. 17.3.2020
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