Loris Karius: Almanya sınıfta kaldı, Türkiye'de güvendeyim
Alman file bekçisi, "Türkiye’de kendimi güvende hissediyorum. Sevgilim Sophia’yı da getireceğim. Burada Almanya’dan daha güvende olacaktır'' dedi.
Beşiktaş'ın Alman file kalecisi Loris Karius'un dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olan koronavirüs ile ilgili önemli bir yorumda bulunduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı futbolcular, Pazar günü oynanan Galatasaray derbisinden önce aralarında bir toplantı gerçekleştirdiler. Bu toplantıya Beşiktaş kulübünün doktorlarının da katıldığı belirtildi. Eşi İtalyan olan Boateng ile yıllarca bu ülkede oynayan Ljajic ile koronavirüsün en sert şekilde vurduğu İspanya'dan gelen Ruiz'in ciddi anlamda korktukları dikkat çekti.
BÜTÜN AİLEMİ GETİRİRİM
Özellikle yabancı futbolcuların çekincelerini anlattıkları toplantıda Loris Karius ve Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Stefano Marrone'nin yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Almanya ve İngiltere'nin koronavirüsle yaşadığı savaşta sınıfta kaldığını anlatan Karius, "Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum. Sophia'yı da (sevgilisi) getireceğim. Burada Almanya'dan daha güvende olur" dediği bildirildi. Marrone ise, tedirginlik yaşaşan isimler Boateng ve Ljajic'e, "Benim şansım olsa bütün ailemi Türkiye'ye getirim" dediği öğrenildi.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Loris Karius: Almanya sınıfta kaldı, Türkiye'de güvendeyim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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