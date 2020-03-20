Kartal dur durak bilmiyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Kartal dur durak bilmiyor

dur durak bilmiyor

Kartal dur durak bilmiyor

Ligler ertelense de maçı hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar dün sabah Ümraniye'de çalıştı.

Ligler ertelense de maçı hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar dün sabah Ümraniye'de çalıştı. İdmanda pas, top kapma ve dar alan oyunlarının yer aldığı programın ardından yarı sahada taktik maçı yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi. Bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz, antrenmana katılmadı.
  1. 20.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kartal dur durak bilmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN