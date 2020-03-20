Caner Erkin 1. sırada - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Caner Erkin 1. sırada

1. sırada

Caner Erkin 1. sırada

, 263 orta sayısıyla bu sezon 'in en çok orta yapan oyuncusu oldu.

Caner Erkin, bu sezon 'in en çok orta yapan oyuncusu oldu. OPTA'nın istatistikleri, Süper Lig'de şimdiye dek en çok orta açan oyuncuları ortaya çıkardı. Caner, yıllardır olduğu gibi yine yaptığı ortalarla zirveye yerleşti. Caner'i Trabzonlu Sosa ve G.Saray'dan Ömer izledi. 263 orta yapan Caner'in 9, 169 orta yapan Sosa'nın 6 asisti, 164 orta yapan Ömer'in ise 10 asisti var.
  1. 20.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Caner Erkin 1. sırada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN