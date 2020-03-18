Rotasyon vakti
Beşiktaş’ta Burak Yılmaz kart cezası nedeniyle Antalya maçında yok. Gökhan Gönül ve Boateng’in durumları ise maç gününde netleşecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü SergenYalçın, Antalyaspor karşılaşmasında zorunlu rotasyon yapacak. Burak Yılmaz'ın kart cezalısı, Gökhan Gönül ve Boateng'in de sakatlıklarının sürmesi tecrübeli teknik adamı düşündürüyor. Geçtiğimiz pazar günü oynanan Galatasaray derbisinde sarı kart gören Burak Yılmaz, Antalyaspor karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle derbiyi tamamlayamayan Gökhan Gönül ve Kevin-Prince Boateng'in de hafta sonunda görev yapmasının zor olduğu ancak bu oyuncularla ilgili son kararın maç günü verileceği öğrenildi. Teknik patron Sergen Yalçın'ın kadroda bu oyuncuların yerine kimlere şans vereceği ise bu hafta yapılacak antrenmanlardan sonra netleşecek.
UMUT, LENS, LJAJIC
Burak'ın cezalı Boateng ve Gökhan'ın da hafif sakatlığının bulunması nedeniyle yerlerine forma giyecek isimler son idmanı beklese de Sergen Yalçın'ın daha önce yaptığı denemeler ipucu veriyor. Burak'ın yokluğunda Umut Nayir'in 11'de başlamasına kesin gözle bakılırken, sağ bekte yine Jeremain Lens'in görev yapma ihtimali oldukça yüksek. Forvet arkasında ise Ljajic olacak.
- 18.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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