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18 Mart 2020, Çarşamba
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Rotasyon vakti

Rotasyon vakti

’ta kart cezası nedeniyle maçında yok. ve Boateng’in durumları ise maç gününde netleşecek.

SergenYalçın, karşılaşmasında zorunlu rotasyon yapacak. 'ın kart cezalısı, ve Boateng'in de sakatlıklarının sürmesi tecrübeli teknik adamı düşündürüyor. Geçtiğimiz pazar günü oynanan derbisinde sarı kart gören Burak Yılmaz, Antalyaspor karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle derbiyi tamamlayamayan Gökhan Gönül ve Kevin-Prince Boateng'in de hafta sonunda görev yapmasının zor olduğu ancak bu oyuncularla ilgili son kararın maç günü verileceği öğrenildi. Teknik patron 'ın kadroda bu oyuncuların yerine kimlere şans vereceği ise bu hafta yapılacak antrenmanlardan sonra netleşecek.

UMUT, LENS, LJAJIC

Burak'ın cezalı Boateng ve Gökhan'ın da hafif sakatlığının bulunması nedeniyle yerlerine forma giyecek isimler son idmanı beklese de Sergen Yalçın'ın daha önce yaptığı denemeler ipucu veriyor. Burak'ın yokluğunda Umut Nayir'in 11'de başlamasına kesin gözle bakılırken, sağ bekte yine 'in görev yapma ihtimali oldukça yüksek. Forvet arkasında ise Ljajic olacak.

  1. 18.3.2020
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