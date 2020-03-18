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18 Mart 2020, Çarşamba
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N’Koudou çuvalladı

N’Koudou çuvalladı

'da gündem N’Koudou’nun derbide gösterdiği performans.

'da gündem N'Koudou'nun derbide gösterdiği performans. 90 dakika sahada kalan Fransız(44) Karius'tan (46) az topla buluşurken, hiç isabetli orta yapamadı (3/0). 20 pas denemesinin 7'sinde hata yaptı. 11 adam geçme denemesinin ancak 5'inde başarılı oldu.
  1. 18.3.2020
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