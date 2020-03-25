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25 Mart 2020, Çarşamba
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Başkanı Çebi böyle sinirlendi! Boateng ve ...

Beşiktaş Başkanı Çebi böyle sinirlendi! Boateng ve corona virüs...

'ta son dakika olayı... Siyah beyazlıların başkanı 'nin, ile yaşadığı diyalog Gana basınında yazıldı... Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Çebi, Boateng ve eşi Satta'nın Milano'ya dönme isteğini, "Sen ve eşin, Milano'ya giderek ne yapacaksınız?" sözleriyle reddetti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ  HABERLER)

'ta krizi... Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyada binlerce insanın ölümüne sebep olan bu virüs, Süper Lig'in de süresiz ertelenmesine sebep olmuştu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından ülkemizde de bir çok ismin corona virüs olduğu tespit edilirken, siyah beyazlı yıldız de, devlet yetkililerimizce verilen 'evden çıkma' kuralına uymaya başladı.

Öte yandan 31 yaşındaki Gana'lı yıldızın eşi 'da, İtalya'da oldukça ünlü bir isim... Kısa süre önce Milano'dan İstanbul'a gelen Satta, İtalyanlar tarafından İstanbul'a geldiği için eleştiri yağmuruna tutuluyor.

Gana medyasında yer alan habere göre Boateng de, İtalya'ya dönme planları yaptı ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bu konuda görüşme gerçekleştirdi.

"EŞİM PSİKOLOJİK SORUN YAŞIYOR"

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Boateng, Çebi'ye, eşi Melissa Satta'nın psikolojik sorunlar yaşadığını ve bu sebeple Milano'ya gitmek istediğini iletti.

"ORADA NE YAPACAKSINIZ?!"

Beşiktaş Başkanı ise Boateng'in beklemediği bir tavır gösterdi. Siyah beyazlı kulübün Başkanı, hem oyuncusunu riske etmemek için, hem de çiftin İstanbul'da daha güvenli olabileceğini düşündüğü için bu teklifi reddetti.

Çebi, konuşmasında, "Sen ve eşin, Milano'ya gidip ne yapacaksınız?!" diye sordu ve Boateng, bu sözlerin ardından Milano'ya gitme fikrinden vazgeçti.

  1. 25.03.2020
  2. Güncelleme: 25.03.2020 15:24
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