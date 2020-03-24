Beşiktaş cephesinin corona virüsü test sonuçları belli oldu!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in corona virüsü test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, Beşiktaş cephesi de toplu olarak teste gireceklerini açıklamıştı. Siyah-beyazlı takımın teknik heyet ve futbolcularının test sonucu negatif çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta teknik heyet ve futbolcular bugün corona virüsü testi yaptırdı. Yapılan test sonucunda teknik heyet ve futbolcuların corona virüsü test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.
HERKES NEGATİF
Konuyla ilgili Beşiktaş teknik direktörü ile konuşan Candaş Tolga Işık, "Az önce Sergen Yalçın'la konuştum "Teknik heyet, futbolcular ve ilgili idarecilere yapılan korona testlerinin sonucu çıktı: Herkes negatif" açıklamasını yaptı.
Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile corona virüsü test sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı.
- 24.03.2020
- Güncelleme: 24.03.2020 20:24
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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