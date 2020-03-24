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24 Mart 2020, Salı
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cephesinin corona virüsü test sonuçları belli oldu!

Beşiktaş cephesinin corona virüsü test sonuçları belli oldu!

'in corona virüsü test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, cephesi de toplu olarak teste gireceklerini açıklamıştı. Siyah-beyazlı takımın teknik heyet ve futbolcularının test sonucu negatif çıktı.

ekiplerinden 'ta teknik heyet ve futbolcular bugün corona virüsü testi yaptırdı. Yapılan test sonucunda teknik heyet ve futbolcuların corona virüsü test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

HERKES NEGATİF

Konuyla ilgili Beşiktaş ile konuşan Candaş Tolga Işık, "Az önce 'la konuştum "Teknik heyet, futbolcular ve ilgili idarecilere yapılan korona testlerinin sonucu çıktı: Herkes negatif" açıklamasını yaptı.

Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile corona virüsü test sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı.

Beşiktaş'ta corona virüsü test sonuçları belli oldu

  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 20:24
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