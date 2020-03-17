19.03 yardım kampanyası rafa kalktı
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, 19 Mart'ta start verilecek olan bağış kampanyasının bu koşullarda yapılamayacağını ifade etti.
Dünyayı sarsan koronavirüs futbolu her açıdan vurmaya devam ediyor. Mali açıdan girdiği darboğazı aşmak için 19 Mart'ta bir bağış kampanyası düzenlemeyi planlayan siyah beyazlı yönetim bu çalışmayı şimdilik iptal edecek. Ajansspor'a konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı ve İletişim Sorumlusu Dalgakıran, "Biz bu kampanya çerçevesinde çeşitli toplantılar yapacaktık. Yemekli toplantılar, balolar, derneklerle buluşmalar gibi... Ancak Koronavirüs nedeniyle bu tür etkinlikleri gerçekleştirmemiz mümkün değil. Bu koşullarda insanlardan maddi talepte bulunmak da doğru değil. Dolayısıyla bağış kampanyasını bu koşullarda yapmamız mümkün olmayacak" dedi. Beşiktaş bağış kampanyası yaparak 250 ile 500 milyon lira arasında bir gelir elde etmeyi planlıyordu.
MÜZE VE STAT TURLARI DURDU
Beşiktaş Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle müze ve stat turlarını ziyarete kapadı. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'Beşiktaş Müzesi ve Şeref Turu'nun, korona virüs salgınına karşı alnın tedbirler kapsamında ziyarete kapatıldığı bildirildi.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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