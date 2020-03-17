19.03 yardım kampanyası rafa kalktı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş 19.03 yardım kampanyası rafa kalktı

19.03 yardım kampanyası rafa kalktı

19.03 yardım kampanyası rafa kalktı

İkinci Başkanı Adnan , 19 'ta start verilecek olan bağış kampanyasının bu koşullarda yapılamayacağını ifade etti.

Dünyayı sarsan koronavirüs futbolu her açıdan vurmaya devam ediyor. Mali açıdan girdiği darboğazı aşmak için 19 'ta bir bağış kampanyası düzenlemeyi planlayan siyah beyazlı yönetim bu çalışmayı şimdilik iptal edecek. Ajansspor'a konuşan İkinci Başkanı ve İletişim Sorumlusu , "Biz bu kampanya çerçevesinde çeşitli toplantılar yapacaktık. Yemekli toplantılar, balolar, derneklerle buluşmalar gibi... Ancak Koronavirüs nedeniyle bu tür etkinlikleri gerçekleştirmemiz mümkün değil. Bu koşullarda insanlardan maddi talepte bulunmak da doğru değil. Dolayısıyla bağış kampanyasını bu koşullarda yapmamız mümkün olmayacak" dedi. Beşiktaş bağış kampanyası yaparak 250 ile 500 milyon lira arasında bir gelir elde etmeyi planlıyordu.

MÜZE VE STAT TURLARI DURDU
Beşiktaş Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle müze ve stat turlarını ziyarete kapadı. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'Beşiktaş Müzesi ve Şeref Turu'nun, korona virüs salgınına karşı alnın tedbirler kapsamında ziyarete kapatıldığı bildirildi.

  1. 17.3.2020
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