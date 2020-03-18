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18 Mart 2020, Çarşamba
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dönmek istiyor

Ozi dönmek istiyor

arasında ’a kiralanan , koronavirüs nedeniyle bir an önce ’ye dönme amacında.

arasında 'a kiralanan , koronavirüs nedeniyle bir an önce 'ye dönme amacında. Virüsün Avrupa'da daha yaygın olmasından dolayı tedirgin olan 'nin "Türkiye bu olayla çok daha iyi mücadele ediyor. Dönmek istiyorum" dediği belirtildi.
  1. 18.3.2020
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