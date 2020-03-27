Burak Yılmaz: Arda Turan'ın pasını değerlendireceğim - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Burak Yılmaz: Arda Turan'ın pasını değerlendireceğim

: 'ın pasını değerlendireceğim

Burak Yılmaz: Arda Turan'ın pasını değerlendireceğim

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü , coronavirüsü salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, karantina günlerini nasıl geçirdiğine dair konuşurken, 'dan gelen pası değerlendireceğini söyledi.

Yıldız golcü , corona virüsü sebebiyle yaşanan süreç hakkında CNN Türk'e konuştu.

"EVDE BİSİKLET VAR, ONU ÇEVİRİYORUZ"
Kendimizce her şeyi dezefekte ederek, ellerimizi bol bol yıkayarak, bahçe mümkün olduğunca az çıkarak korunmaya çalışıyoruz. Bir tek bahçeye iniyoruz zaten. En fazla yürüyüş yapıyoruz. Evde bisiklet var, onu çeviriyoruz. Tabi ne kadar hazır olabiliriz onu bilmiyoruz.

"ARDA TURAN'DAN BİR PAS GELDİ"
"Asıl korumamız gereken yaşlılarımız. Annem ve babam var, biz onları sağlıklı tutmaya çalışıyoruz. 'dan bir pas geldi. Çok bakamadım ama araştırıp Arda'nın pasını değerlendireceğim. Sporcu insanlar vicdanlı insanlardır. Her desteğe ve yardıma sporcular olarak maddi manevi hazırız. Yardımlarla ilgili büyüklerimizle konuştuktan sonra gerekenleri yaparız. Bütün arkadaşlarımla da konuşup gerekeni yapacağımızı düşünüyorum.'' dedi.

SAĞLIKÇILARIMIZI ALKIŞLIYORUZ
Öte yandan Burak Yılmaz, ''Sağlıkçılarımıza selam göndermek istiyorum. Her akşam onları alkışlıyoruz. Onlardan Allah razı olsun'' ifadelerini kullandı.

  1. 27.03.2020
  2. Güncelleme: 27.03.2020 19:07
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