Burak Yılmaz: Arda Turan'ın pasını değerlendireceğim
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, coronavirüsü salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, karantina günlerini nasıl geçirdiğine dair konuşurken, Arda Turan'dan gelen pası değerlendireceğini söyledi.
Yıldız golcü Burak Yılmaz, corona virüsü sebebiyle yaşanan süreç hakkında CNN Türk'e konuştu.
"EVDE BİSİKLET VAR, ONU ÇEVİRİYORUZ"
Kendimizce her şeyi dezefekte ederek, ellerimizi bol bol yıkayarak, bahçe mümkün olduğunca az çıkarak korunmaya çalışıyoruz. Bir tek bahçeye iniyoruz zaten. En fazla yürüyüş yapıyoruz. Evde bisiklet var, onu çeviriyoruz. Tabi ne kadar hazır olabiliriz onu bilmiyoruz.
"ARDA TURAN'DAN BİR PAS GELDİ"
"Asıl korumamız gereken yaşlılarımız. Annem ve babam var, biz onları sağlıklı tutmaya çalışıyoruz. Arda Turan'dan bir pas geldi. Çok bakamadım ama araştırıp Arda'nın pasını değerlendireceğim. Sporcu insanlar vicdanlı insanlardır. Her desteğe ve yardıma sporcular olarak maddi manevi hazırız. Yardımlarla ilgili büyüklerimizle konuştuktan sonra gerekenleri yaparız. Bütün arkadaşlarımla da konuşup gerekeni yapacağımızı düşünüyorum.'' dedi.
SAĞLIKÇILARIMIZI ALKIŞLIYORUZ
Öte yandan Burak Yılmaz, ''Sağlıkçılarımıza selam göndermek istiyorum. Her akşam onları alkışlıyoruz. Onlardan Allah razı olsun'' ifadelerini kullandı.
- 27.03.2020
- Güncelleme: 27.03.2020 19:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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