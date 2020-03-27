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27 Mart 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Karius'a sürpriz talip! İlk sıraya onu yazdılar

'a sürpriz talip!

Loris Karius'a sürpriz talip!

'la olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek için dikkat çeken bir iddiası ortaya atıldı. Buna göre Alman kaleci ile takımı yakından ilgileniyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'un sözleşmesi sezon sonunda doluyor. Teknik direktör da istikrarlı bir grafik çizemeyen Alman kaleci ile yola devam etmeyeceklerinin sinyallerini vermişti.

Alman basınından 26 yaşındaki eldivenle ilgili sürpriz bir iddia geldi. Sport 1'de yer alan habere göre Alman ekibi transferde 1 numaralı hedef olarak Karius'u belirledi. Yaz döneminde kulübün harekete geçeceği bildirildi. Öte yandan siyah-beyazlı file bekçisinin kız arkadaşının da Berlin'de yaşaması nedeniyle Karius'un bu transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 maça çıkan Loris Karius, zaman zaman yediği hatalı gollerle siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.

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  1. 27.03.2020
  2. Güncelleme: 27.03.2020 09:20
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