Loris Karius'a sürpriz talip!
Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Loris Karius için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Buna göre Alman kaleci ile Hertha Berlin takımı yakından ilgileniyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius'un sözleşmesi sezon sonunda doluyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da istikrarlı bir grafik çizemeyen Alman kaleci ile yola devam etmeyeceklerinin sinyallerini vermişti.
Alman basınından 26 yaşındaki eldivenle ilgili sürpriz bir iddia geldi. Sport 1'de yer alan habere göre Alman ekibi Hertha Berlin transferde 1 numaralı hedef olarak Karius'u belirledi. Yaz transfer döneminde kulübün harekete geçeceği bildirildi. Öte yandan siyah-beyazlı file bekçisinin kız arkadaşının da Berlin'de yaşaması nedeniyle Karius'un bu transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 maça çıkan Loris Karius, zaman zaman yediği hatalı gollerle siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.
- 27.03.2020
- Güncelleme: 27.03.2020 09:20
- Galatasaray'ın istediği Kwadwo Asamoah'ı Fenerbahçe kadrosuna katıyor
- Fenerbahçe paylaştı! İşte Altay Bayındır'ın bebeklik hali
- İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları! Büyük sürpriz...
- Fatih Terim'in corona virüs detayı! Hayati hamle...
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajları
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Loris Karius'a sürpriz talip! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.