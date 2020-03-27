Trezeguet için Beşiktaş'ı umutlandıran haber!
Aston Villa'da forma giyen Beşiktaş'ın transfer listesindeki Trezeguet için Daily Mail gazetesi, "İngiliz ekibi onu 1 seneliğine kiralamaya sıcak bakıyor" yorumunu yaptı.
Yeni sezon transfer çalışmalarına ağırlık verecek olan Beşiktaş'ta Trezeguet ismi gündemde kalmaya devam ediyor. Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 11 milyon euroya transfer olan Mısırlı yıldız için Beşiktaş adı gündemden düşmüyor. Son olarak İngiltere'nin ünlü gazetelerinden Daily Mail de bu durumu haberleştirerek dikkat çekti.
ASTON VILLA MENAJERİ ONAY VERDİ!
Premier Lig'de kalmak istediğini her fırsatta dile getirmesine karşın 25 yaşındaki futbolcu için Aston Villa'nın 1 yıllık kiralık formülünü göz önüne alabileceği iddia ediliyor. Bu sezon 31 maçta forma giyip 3 gol 4 asist yapan Trezeguet için Aston Villa Menajeri Dean Smith'in 1 yıllığına kiralık gitmesine onay verebileceği ifade ediliyor. Bu nedenle Trezeguet'nin 1 yıllık aradan sonra yeniden Türkiye'ye Süper Lig'e dönebilme ihtimalinin masada olduğu kaydediliyor.
- 27.3.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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