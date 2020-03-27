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27 Mart 2020, Cuma
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Trezeguet için 'ı umutlandıran haber!

Trezeguet için Beşiktaş'ı umutlandıran haber!

'da forma giyen 'ın listesindeki Trezeguet için gazetesi, "İngiliz ekibi onu 1 seneliğine kiralamaya sıcak bakıyor" yorumunu yaptı.

Yeni sezon çalışmalarına ağırlık verecek olan 'ta Trezeguet ismi gündemde kalmaya devam ediyor. 'dan 'ya 11 milyon euroya transfer olan Mısırlı yıldız için Beşiktaş adı gündemden düşmüyor. Son olarak 'nin ünlü gazetelerinden de bu durumu haberleştirerek dikkat çekti.

ASTON VILLA MENAJERİ ONAY VERDİ!

'de kalmak istediğini her fırsatta dile getirmesine karşın 25 yaşındaki futbolcu için Aston Villa'nın 1 yıllık kiralık formülünü göz önüne alabileceği iddia ediliyor. Bu sezon 31 maçta forma giyip 3 gol 4 asist yapan Trezeguet için Aston Villa Menajeri Dean Smith'in 1 yıllığına kiralık gitmesine onay verebileceği ifade ediliyor. Bu nedenle nin 1 yıllık aradan sonra yeniden 'ye 'e dönebilme ihtimalinin masada olduğu kaydediliyor.

  1. 27.3.2020
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