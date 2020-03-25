Beşiktaş'ta iki oyuncuyla yollar ayrılıyor! İşte o isimler...
Lige verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma yapılacak transferlerin yanında, takımdan gönderilecek bazı isimlerde belli olmaya başladı. Siyah-beyazlılar yollarını ayıracağı iki ismi şimdiden belirledi. İşte detaylar...
Adem Ljajic'in geleceğiyle ilgili olarak teknik ekipten bir rapor isteyen yönetime, ayrılık konusunda olumlu yanıt geldiği bildirildi. Beşiktaşlı idarecilerin de 2.2 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle pozitif baktığı ve kararın, futbolcunun menajeriyle paylaşılıp sonrasında sezon sonunda gelecek tekliflerin bekleneceği öğrenildi.
UTKU KİRALIK OLARAK GÖNDERİLECEK
Siyah-Beyazlılar'ın ikinci kalecisi konumunda bulunan Utku Yuvakuran, bu sezon Kara Kartal'da 4 karşılaşmada görev yapmıştı. Sergilediği performansla forma yarışında geride kalan 22 yaşındaki file bekçisinin gelecek sezonda başka bir takıma kiralık olarak gönderileceği bildirildi. Beşiktaş Yönetimi bu hamleyle Utku'nun kendisini daha da geliştirebileceğini düşünüyor. Loris Karius'un da ayrılığıyla birlikte Siyah-Beyazlılar, gelecek döneme 2 yeni kaleciyle başlayacak.
- 25.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta iki oyuncuyla yollar ayrılıyor! İşte o isimler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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