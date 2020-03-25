Beşiktaş'ta iki oyuncuyla yollar ayrılıyor! İşte o isimler...

Adem Ljajic'in geleceğiyle ilgili olarak teknik ekipten bir rapor isteyen yönetime, ayrılık konusunda olumlu yanıt geldiği bildirildi. Beşiktaşlı idarecilerin de 2.2 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle pozitif baktığı ve kararın, futbolcunun menajeriyle paylaşılıp sonrasında sezon sonunda gelecek tekliflerin bekleneceği öğrenildi.

UTKU KİRALIK OLARAK GÖNDERİLECEK

Siyah-Beyazlılar'ın ikinci kalecisi konumunda bulunan Utku Yuvakuran, bu sezon Kara Kartal'da 4 karşılaşmada görev yapmıştı. Sergilediği performansla forma yarışında geride kalan 22 yaşındaki file bekçisinin gelecek sezonda başka bir takıma kiralık olarak gönderileceği bildirildi. Beşiktaş Yönetimi bu hamleyle Utku'nun kendisini daha da geliştirebileceğini düşünüyor. Loris Karius'un da ayrılığıyla birlikte Siyah-Beyazlılar, gelecek döneme 2 yeni kaleciyle başlayacak.