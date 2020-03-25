Beşiktaş'ta iki oyuncuyla yollar ayrılıyor! İşte o isimler... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
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'ta iki oyuncuyla yollar ayrılıyor! İşte o isimler...

Beşiktaş'ta iki oyuncuyla yollar ayrılıyor! İşte o isimler...

Lige verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren 'ta takıma yapılacak transferlerin yanında, takımdan gönderilecek bazı isimlerde belli olmaya başladı. Siyah-beyazlılar yollarını ayıracağı iki ismi şimdiden belirledi. İşte detaylar...

Adem Ljajic'in geleceğiyle ilgili olarak teknik ekipten bir rapor isteyen yönetime, ayrılık konusunda olumlu yanıt geldiği bildirildi. Beşiktaşlı idarecilerin de 2.2 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle pozitif baktığı ve kararın, futbolcunun menajeriyle paylaşılıp sonrasında sezon sonunda gelecek tekliflerin bekleneceği öğrenildi.

UTKU KİRALIK OLARAK GÖNDERİLECEK
Siyah-Beyazlılar'ın ikinci kalecisi konumunda bulunan Utku Yuvakuran, bu sezon 'da 4 karşılaşmada görev yapmıştı. Sergilediği performansla forma yarışında geride kalan 22 yaşındaki file bekçisinin gelecek sezonda başka bir takıma kiralık olarak gönderileceği bildirildi. Yönetimi bu hamleyle Utku'nun kendisini daha da geliştirebileceğini düşünüyor. Loris Karius'un da ayrılığıyla birlikte Siyah-Beyazlılar, gelecek döneme 2 yeni kaleciyle başlayacak.

  1. 25.03.2020
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