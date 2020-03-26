Sergen Yalçın 4 mevkiye transfer istedi!
Beşiktaş'ta sezonun devre arasında göreve getirilen teknik direktör Sergen Yalçın, yönetime transferle ilgili raporunu sundu. Genç çalıştırıcının 4 mevkiye transfer istediği öğrenildi. İşte detaylar...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Süper Lig'e corona virüsü salgını nedeniyle verilen zorunlu arada gelecek sezonla ilgili raporunu hazırladı. Konuyu görüşmek üzere asbaşkan Emre Kocadağ ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile bir araya gelen Yalçın; Karius, Elneny, Rebocho, Diaby ve Boateng'in bu sezon kiralık sözleşmelerinin sona ereceğini hatırlatarak takımda büyük boşluklar oluşacağını söyledi.
Her sezon aynı şeyi yaşamamak adına transferde kiralık oyuncu alınmamasını isteyen Yalçın, bonservis bedeli olmayan ya da maliyeti düşük isimlere yönelmek gerektiğini belirtti. Bu fikir yönetim tarafından da kabul gördü.
ÖNCELİK KALEDE
Toplantıda takviye yapılacak mevkiler de masaya yatırıldı. Sabah'ta yer alan habere göre genç hoca, en büyük problemi kalede yaşadıklarını ve önceliğin bu mevkiye verilmesini istedi. Kaleyi sağlama aldıktan sonra sol bek, ön libero ve forvete transfer yapılmasının şart olduğunu da belirtti.
Corona virüsü sebebiyle transfer piyasasının oldukça sakin geçmesi beklenirken siyah- beyazlılarda elden çıkarılabilecek oyuncuların durumuna göre de stoper, sağ kanat ve 10 numara transferi gündeme gelecek.
- 26.03.2020
- Güncelleme: 26.03.2020 09:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın 4 mevkiye transfer istedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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