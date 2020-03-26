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26 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'ın transfer raporu ortaya çıktı!

4 mevkiye istedi!

Sergen Yalçın 4 mevkiye transfer istedi!

'ta sezonun devre arasında göreve getirilen teknik direktör , yönetime transferle ilgili raporunu sundu. Genç çalıştırıcının 4 mevkiye istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Teknik Direktörü Süper Lig'e corona virüsü salgını nedeniyle verilen zorunlu arada gelecek sezonla ilgili raporunu hazırladı. Konuyu görüşmek üzere asbaşkan Emre Kocadağ ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile bir araya gelen Yalçın; Karius, Elneny, Rebocho, Diaby ve Boateng'in bu sezon kiralık sözleşmelerinin sona ereceğini hatırlatarak takımda büyük boşluklar oluşacağını söyledi.

Her sezon aynı şeyi yaşamamak adına transferde kiralık oyuncu alınmamasını isteyen Yalçın, bonservis bedeli olmayan ya da maliyeti düşük isimlere yönelmek gerektiğini belirtti. Bu fikir yönetim tarafından da kabul gördü.

ÖNCELİK KALEDE

Toplantıda takviye yapılacak mevkiler de masaya yatırıldı. Sabah'ta yer alan habere göre genç hoca, en büyük problemi kalede yaşadıklarını ve önceliğin bu mevkiye verilmesini istedi. Kaleyi sağlama aldıktan sonra sol bek, ön libero ve forvete yapılmasının şart olduğunu da belirtti.

Corona virüsü sebebiyle transfer piyasasının oldukça sakin geçmesi beklenirken siyah- beyazlılarda elden çıkarılabilecek oyuncuların durumuna göre de stoper, sağ kanat ve 10 numara transferi gündeme gelecek.

  1. 26.03.2020
  2. Güncelleme: 26.03.2020 09:34
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