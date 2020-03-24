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24 Mart 2020, Salı
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Trezeguet kabul etmedi

Trezeguet kabul etmedi

’ın sezon sonunda kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Mısırlı yıldız, ’dan ayrılmayacağını söyledi.

Sezon başında ekiplerinden 'dan temsilcisi 'ya transfer olan Mısırlı yıldız, sezon sonunda 'ın kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istediği yönünde çıkan haberlere hakkında açıklamalarda bulundu. Trezeguet, yaptığı açıklamada Aston Villa ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını ve bu ekipte kalmak istediğini ifade ederken, "Önümüzdeki beş yıl için Aston Villa ile sözleşme imzaladım, sözleşmeyi taahhüt ediyorum. İngiltere Premier Lig'inde oynamak benim için rüyaydı, bu yüzden tamamen takımıma odaklandım" diye konuştu.
  1. 24.3.2020
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