Aubameyang'a flaş çağrı! ''Beşiktaş'a gel ben de Arsenal'e gideyim''
Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayına Arsenal'in golcüsü Aubameyang'ı aldı. Siyah beyazlı taraftarlar ise Gabonlu yıldızı "Come To Beşiktaş" diyerek Beşiktaş'a çağırdı. Boateng, Aubameyang'a esprili bir şekilde takıldı.
Kevin-Prince Boateng sosyal medyada açtığu canlı yayına Aubameyang'ı aldı ve, ''Ben Arsenal'e gideyim, sen de Beşiktaş'a gel'' dedi.
Canlı yayına tam zamanında katılan Aubameyang'ı dakikliği için kutlayan Boateng, Arsenal'in yıldızı ile keyifli bir sohbet gerçekleştirirken, ikili arasındaki esprili muhabbete Beşiktaşlı taraftarlar da "Come to Beşiktaş Auba" diyerek dahil oldu.
Boateng'in "Arsenal'de işin bittiğinde, 300 gol falan attığında..." derken,, araya giren Auba'nın "Come to Beşiktaş" sözleri ikiliyi güldürürken, Beşiktaş sohbeti başladı.
Ganalı yıldız, "Her 3-4 yorumdan biri 'Come to Beşiktaş." derken, Aubameyang da; "Biliyorum. Her yerdeler, çok komikler. Türkiye'yi ve Türk insanını seviyorum." cevabını verdi.
Ganalı yıldız, "Burada atmosfer ve taraftar inanılmaz. Böyle bir ses hiçbir yerde duymadım. Birçok büyük kulüpte oynadım, çok iyi taraftarlar da vardı ama buradakiler inanılmaz. Yemin ediyorum." ifadesini kullandı.
Auba ise "Gerçekten farklılar. Bir keresinde Türkiye'de oynamıştım ve gerçekten çok gürültülüydü. Lacazette, Beşiktaş'a karşı oynadı ve bana oynadığı en iyi atmosfer olduğunu söylemişti. Benim takımdaki en iyi arkadaşımlarımdan biri." diye konştu.
İkili arasındaki sohbetin sonuna doğru ise Kevin-Prince Boateng Aubameyang'a "Ben Arsenal'e gideyim, sen Beşiktaş'a gel." şeklinde takıldı.
- 28.03.2020
- Güncelleme: 28.03.2020 23:56
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Aubameyang'a flaş çağrı! ''Beşiktaş'a gel ben de Arsenal'e gideyim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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