Boateng önce güvenlik oldu sonra evinde parti verdi | İZLEYİN
Beşiktaş'ın yıldız ismi Kevin-Prince Boateng karantina günlerini eğlenceli geçirmeye devam ediyor. Ganalı futbolcu, sosyal medyada paylaştığı videoda önce güvenlik oldu sonra ailesiyle parti verdi. İşte o anlar...
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