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22 Mart 2020, Pazar
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askıya alındı

Şahverdi Çetin askıya alındı

Bundesliga takımlarından Frankfurt'un A takımıyla idmanlara çıkan 19 yaşındaki 'i kadroya katma konusunda görüşmeler yapan 'ın planı, koronavirüs nedeniyle suya düştü.

Gelecek sezonun transferleri için genç, sözleşmesi biten ve gurbetçi futbolculara yönelen büyük şok yaşadı. Siyah-beyazlılar bir süredir Bundesliga takımlarından Frankfurt'un A takımıyla idmanlara çıkan 19 yaşındaki 'i gelecek sezon için kadroya katma konusunda görüşmeler yapıyordu. Genç oyuncu önceki gün kendisini arayan Beşiktaşlı yöneticilere, "Takımda bir oyuncuda koronavirüs çıktı. Hepimizi karantinaya aldılar" dediği için görüşmeler şimdilik rafa kaldırıldı.
  1. 22.3.2020
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