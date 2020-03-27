Transferi duyurdular! Beşiktaşlı Diaby satılıyor
Beşiktaşın sezon başında Portekiz Ligi ekibi Sporting Lizbon'dan kadrosuna dahil ettiği Abou Diaby'den haber var... Portekiz basınında yer alan habere göre yıldız futbolcuyu gelecek sezondan itibaren yeşil-beyazlıların teknik direktörü Ruben Amorim, kadroda düşünmüyor! İşte o gelişme ve Diaby ile ilgili son yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı Abdoulay Dibay için transfer gelişmesi... Portekiz basınından yansıyan bilgilere göre siyah beyazlılar, sezonun sona ermesinin ardından oyuncunun tapusunu almak isterse kolaylık sağlanacak.
A Bola'da yer alan bilgilere göre, 2018 yılında Belçika temsilcisi Club Brugge'dan satın alınan Diaby'ı Sporting, elden çıkartmaya çalışacak.
Haberin detaylarında Başkan Sousa Cintra ve teknik direktör Ruben Amorim tarafından değerlendirilmeyeceği aktarılan Daiby için transfer kolaylığı sağlanacak.
MAAŞINDAN KURTULMAK İSTİYOR
Öte yandan Brugge'dan 4,5 milyon euroya alınan Daiby'in hem maliyetini kurtarmak, hem de bonservis ücretini yeniden temin etmek için Sporting Lizbon'un çalışma yürüteceği aktarıldı. Ancak, istenilen teklif gelmemesi halinde transferde kolaylık sağlanacak.
BEŞİKTAŞ ALACAK MI?
Öte yandan Beşiktaş cephesinde henüz Daiby için net bir gelişme yaşanmazken, oyuncunun akıbeti için sezon sonunun beklendiği belirtiliyor.
- 27.03.2020
- Güncelleme: 27.03.2020 17:37
- Transferi duyurdular! Beşiktaşlı Diaby satılıyor
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