Transferi duyurdular! Beşiktaşlı Diaby satılıyor

Beşiktaş'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı Abdoulay Dibay için transfer gelişmesi... Portekiz basınından yansıyan bilgilere göre siyah beyazlılar, sezonun sona ermesinin ardından oyuncunun tapusunu almak isterse kolaylık sağlanacak.

A Bola'da yer alan bilgilere göre, 2018 yılında Belçika temsilcisi Club Brugge'dan satın alınan Diaby'ı Sporting, elden çıkartmaya çalışacak.

Haberin detaylarında Başkan Sousa Cintra ve teknik direktör Ruben Amorim tarafından değerlendirilmeyeceği aktarılan Daiby için transfer kolaylığı sağlanacak.

MAAŞINDAN KURTULMAK İSTİYOR

Öte yandan Brugge'dan 4,5 milyon euroya alınan Daiby'in hem maliyetini kurtarmak, hem de bonservis ücretini yeniden temin etmek için Sporting Lizbon'un çalışma yürüteceği aktarıldı. Ancak, istenilen teklif gelmemesi halinde transferde kolaylık sağlanacak.

BEŞİKTAŞ ALACAK MI?

Öte yandan Beşiktaş cephesinde henüz Daiby için net bir gelişme yaşanmazken, oyuncunun akıbeti için sezon sonunun beklendiği belirtiliyor.