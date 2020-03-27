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27 Mart 2020, Cuma
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Transferi duyurdular! Beşiktaşlı satılıyor

Transferi duyurdular! Beşiktaşlı Diaby satılıyor

Beşiktaşın sezon başında Portekiz Ligi ekibi 'dan kadrosuna dahil ettiği Abou 'den haber var... Portekiz basınında yer alan habere göre yıldız futbolcuyu gelecek sezondan itibaren yeşil-beyazlıların teknik direktörü Ruben Amorim, kadroda düşünmüyor! İşte o gelişme ve Diaby ile ilgili son yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın sezon başında 'dan kadrosuna kattığı Abdoulay Dibay için gelişmesi... Portekiz basınından yansıyan bilgilere göre siyah beyazlılar, sezonun sona ermesinin ardından oyuncunun tapusunu almak isterse kolaylık sağlanacak.

A Bola'da yer alan bilgilere göre, 2018 yılında Belçika temsilcisi Club Brugge'dan satın alınan 'ı Sporting, elden çıkartmaya çalışacak.

Haberin detaylarında Başkan Sousa Cintra ve teknik direktör Ruben Amorim tarafından değerlendirilmeyeceği aktarılan Daiby için kolaylığı sağlanacak.

MAAŞINDAN KURTULMAK İSTİYOR

Öte yandan Brugge'dan 4,5 milyon euroya alınan Daiby'in hem maliyetini kurtarmak, hem de bonservis ücretini yeniden temin etmek için Sporting Lizbon'un çalışma yürüteceği aktarıldı. Ancak, istenilen teklif gelmemesi halinde transferde kolaylık sağlanacak.

BEŞİKTAŞ ALACAK MI?
Öte yandan Beşiktaş cephesinde henüz Daiby için net bir gelişme yaşanmazken, oyuncunun akıbeti için sezon sonunun beklendiği belirtiliyor.

  1. 27.03.2020
  2. Güncelleme: 27.03.2020 17:37
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