Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor!

Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Fiorentina'dan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Kevin-Prince Boateng sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Liglerin ertelenmesiyle evde vakit geçiren yıldız futbolcu, saçlarını kazıtan Ganalı yıldız'ın yeni imajı yüzlerce yorum ve beğeni aldı.

21 Mart 2020 Cumartesi 13:43 Güncelleme: 21.03.2020 13:48
Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor!

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

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Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor!

Liglerin ertelenmesiyle evde vakit geçiren yıldız futbolcu, saçlarını kazıttı.

Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor!

Korona virüs salgını nedeniyle ligler ertelenirken, futbolcular da evlerinde vakit geçirmeye başladı.

Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor!

Birçok futbolcu, sosyal medya vasıtasıyla evde yaptıklarını takipçileriyle paylaşırken, Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng de, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor!

Birçok futbolcu, evde yaptığı antrenmanların videolarını takipçilerine yollarken, Boateng ise saçlarını kazıttı ve bunun fotoğrafını çekerek yayınladı.

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