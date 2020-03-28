Trezeguet Beşiktaş'a transferine yeşil ışık yaktı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimine, Premier Lig ekibi Aston Villa forması giyen Trezeguet'ten yeşil ışık geldi.

Mısırlı futbolcu, siyah-beyazlılar'a transferi ile ilgili soruya, "Futbolda her şey mümkün" yanıtını vererek Kartal'a açık kapı bıraktı. Yönetim de Trezeguet için temaslarını sıklaştırma kararı aldı. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki yıldızı kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İngiliz basını da Aston Villa'nın yıldız futbolcunun kiralanmasına sıcak baktığını yazmıştı.