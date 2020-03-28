Trezeguet Beşiktaş'a transferine yeşil ışık yaktı
Corona virüsü salgını nedeniyle ligin ertelenmesinin ardından yeni sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş'a, ilgilendiği Trezeguet'den iyi haber geldi. Mısırlı futbolcunun siyah-beyazlı takıma yeşil ışık yakarak, "Futbolda her şey mümkün" dediği ifade edildi.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimine, Premier Lig ekibi Aston Villa forması giyen Trezeguet'ten yeşil ışık geldi.
Mısırlı futbolcu, siyah-beyazlılar'a transferi ile ilgili soruya, "Futbolda her şey mümkün" yanıtını vererek Kartal'a açık kapı bıraktı. Yönetim de Trezeguet için temaslarını sıklaştırma kararı aldı. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki yıldızı kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde İngiliz basını da Aston Villa'nın yıldız futbolcunun kiralanmasına sıcak baktığını yazmıştı.
- 28.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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