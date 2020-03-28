Trezeguet Beşiktaş'a transferine yeşil ışık yaktı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı! "Her şey mümkün"

Trezeguet 'a transferine yeşil ışık yaktı

Trezeguet Beşiktaş'a transferine yeşil ışık yaktı

Corona virüsü salgını nedeniyle ligin ertelenmesinin ardından yeni sezon çalışmalarına başlayan 'a, ilgilendiği Trezeguet'den iyi haber geldi. Mısırlı futbolcunun siyah-beyazlı takıma yeşil ışık yakarak, "Futbolda her şey mümkün" dediği ifade edildi.

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren yönetimine, ekibi forması giyen Trezeguet'ten yeşil ışık geldi.

Mısırlı futbolcu, siyah-beyazlılar'a transferi ile ilgili soruya, "Futbolda her şey mümkün" yanıtını vererek 'a açık kapı bıraktı. Yönetim de Trezeguet için temaslarını sıklaştırma kararı aldı. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki yıldızı kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İngiliz basını da Aston Villa'nın yıldız futbolcunun kiralanmasına sıcak baktığını yazmıştı.

  1. 28.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trezeguet Beşiktaş'a transferine yeşil ışık yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN