Loris Karius 8 milyon Euro değer kaybetti!
Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius'un değerinde büyük düşüş gözlendi. 26 yaşındaki file bekçisinin bonservisi 12 milyon Euro'dan 4 milyon Euro'ya kadar indi.
Beşiktaş'ın 2018 yazında Liverpool'dan iki yıllığına kadrosuna kattığı Karius'un, performansı kadar değerinde de büyük düşüş oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'a geldiği tarihte transfermarkt verilerine göre bonservis değeri 12 milyon Euro olan 26 yaşındaki file bekçisinin yeni değeri ise 4 milyon Euro'ya kadar geriledi.
Karius'un sözleşmesindeki satın alma opsiyonu ise 8 milyon Euro ancak siyah-beyazlı yönetim Alman eldivenle yeni bir sözleşme yapmayacak. Kartal'da Pedro Rebocho'nun da değeri 3.2 milyon Euro'dan 2.2 milyon Euro'ya geriledi.
- 28.03.2020
- Güncelleme: 28.03.2020 09:48
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Loris Karius 8 milyon Euro değer kaybetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.