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28 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Kartal'da dev kayıp! 8 milyon Euro birden...

8 milyon Euro değer kaybetti!

Loris Karius 8 milyon Euro değer kaybetti!

'ın 'dan kiraladığı Alman kaleci 'un değerinde büyük düşüş gözlendi. 26 yaşındaki file bekçisinin bonservisi 12 milyon Euro'dan 4 milyon Euro'ya kadar indi.

'ın 2018 yazında 'dan iki yıllığına kadrosuna kattığı Karius'un, performansı kadar değerinde de büyük düşüş oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'a geldiği tarihte transfermarkt verilerine göre bonservis değeri 12 milyon Euro olan 26 yaşındaki file bekçisinin yeni değeri ise 4 milyon Euro'ya kadar geriledi.

Karius'un sözleşmesindeki satın alma opsiyonu ise 8 milyon Euro ancak siyah-beyazlı yönetim Alman eldivenle yeni bir sözleşme yapmayacak. Kartal'da Pedro Rebocho'nun da değeri 3.2 milyon Euro'dan 2.2 milyon Euro'ya geriledi.

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  1. 28.03.2020
  2. Güncelleme: 28.03.2020 09:48
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