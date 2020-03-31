Talisca'yı kim istemez

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Anderson Talisca için "Keşke alabilsek" dedi. Kulübün Instagram hesabına oyuncu Zafer Algöz ile birlikte katılan Yalçın, Brezilyalı futbolcunun çok yetenekli bir isim olduğunu belirtip, "Futbolculuğu ile ilgili söylenecek bir şey yok. Yeteneği müsait, maç kazandıran bir oyuncu. Talisca'yı kim takımda görmek istemez. Şartlar şu anda çok sağlıklı değil ekonomik olarak. Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da alabilsek. Benim olur dememle olacak bir şey olmadığı için pek de bir şey söyleyemiyorum, keşke alabilsek" dedi. Taraftarların kendisine Talisca gibi birçok ismi "Alalım" diye mesaj attığını kaydeden Yalçın, "Her istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz. Biz de isteriz Fabri'yi alalım, öbürünü de alalım. Talisca'nın Çin'de kazandığı parayı Türkiye'de ödeyecek zor bulunur. Bu işler öyle kolay değil. Play-Station'da takımlar kuruluyor ya, normal hayatı da öyle zannedenler var" ifadesini kullandı.

VAR GÖRÜŞMESİ ACIKLANMAZ

Yalçın, hakemlerin arasındaki görüşmelerin kamuoyuna açıklanmasının doğru olmayacağını vurgulayıp şunları kaydetti: "İki taraf arasındaki konuşmayı herkesin dinlemesi sağlıklı değil. Hakemler de muhtemelen kendi aralarında bazı konuşmalar yapıyorlar. Kendi aralarında değerlendiriyorlar. Biz yargılamayı çok seviyoruz. Her şeyden sonuç çıkarmaya çalıştığımız için bu hakem camiasını da sıkıntıya sokar. Futbol doğal bir oyun. Herkes hata yapacak."

CAKIR'A GÖNDERME

Sergen Yalçın, hakem Cüneyt Çakır'a da göndermede bulundu. 47 yaşındaki teknik adam, "Cüneyt hoca (Çakır) üst düzey bir hakem. Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği maçlarla Türkiye'de yönettiği maçlar biraz farklı" yorumunu yaptı.

İNDİRİM KARARI YÖNETİMDE

Çeşitli Avrupa kulüplerinin futbolcu maaşlarında indirime gitmesinin Beşiktaş'ta da yaşanıp yaşanamayacağına yönelik bir soruya Yalçın, "Bu yönetimsel bir konu. Benim yaptırımda bulunmam da söz konusu değil. Başkan ve yönetimin oyuncularla görüşeceğini düşünüyorum" yanıtını verdi. Beşiktaş taraftarına da seslenen Yalçın, "Aldığımız sorumluluğun farkındayız. Çok zor şartlarda geldik. Virüsten sonra artık daha da zorlaştı her şey" dedi.