Talisca'yı kim istemez
Sergen Yalçın, Brezilyalı yıldızın transferi için “Talisca’yı kim takımda görmek istemez. Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da onu alabilsek” dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Anderson Talisca için "Keşke alabilsek" dedi. Kulübün Instagram hesabına oyuncu Zafer Algöz ile birlikte katılan Yalçın, Brezilyalı futbolcunun çok yetenekli bir isim olduğunu belirtip, "Futbolculuğu ile ilgili söylenecek bir şey yok. Yeteneği müsait, maç kazandıran bir oyuncu. Talisca'yı kim takımda görmek istemez. Şartlar şu anda çok sağlıklı değil ekonomik olarak. Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da alabilsek. Benim olur dememle olacak bir şey olmadığı için pek de bir şey söyleyemiyorum, keşke alabilsek" dedi. Taraftarların kendisine Talisca gibi birçok ismi "Alalım" diye mesaj attığını kaydeden Yalçın, "Her istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz. Biz de isteriz Fabri'yi alalım, öbürünü de alalım. Talisca'nın Çin'de kazandığı parayı Türkiye'de ödeyecek zor bulunur. Bu işler öyle kolay değil. Play-Station'da takımlar kuruluyor ya, normal hayatı da öyle zannedenler var" ifadesini kullandı.
VAR GÖRÜŞMESİ ACIKLANMAZ
Yalçın, hakemlerin arasındaki görüşmelerin kamuoyuna açıklanmasının doğru olmayacağını vurgulayıp şunları kaydetti: "İki taraf arasındaki konuşmayı herkesin dinlemesi sağlıklı değil. Hakemler de muhtemelen kendi aralarında bazı konuşmalar yapıyorlar. Kendi aralarında değerlendiriyorlar. Biz yargılamayı çok seviyoruz. Her şeyden sonuç çıkarmaya çalıştığımız için bu hakem camiasını da sıkıntıya sokar. Futbol doğal bir oyun. Herkes hata yapacak."
CAKIR'A GÖNDERME
Sergen Yalçın, hakem Cüneyt Çakır'a da göndermede bulundu. 47 yaşındaki teknik adam, "Cüneyt hoca (Çakır) üst düzey bir hakem. Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği maçlarla Türkiye'de yönettiği maçlar biraz farklı" yorumunu yaptı.
İNDİRİM KARARI YÖNETİMDE
Çeşitli Avrupa kulüplerinin futbolcu maaşlarında indirime gitmesinin Beşiktaş'ta da yaşanıp yaşanamayacağına yönelik bir soruya Yalçın, "Bu yönetimsel bir konu. Benim yaptırımda bulunmam da söz konusu değil. Başkan ve yönetimin oyuncularla görüşeceğini düşünüyorum" yanıtını verdi. Beşiktaş taraftarına da seslenen Yalçın, "Aldığımız sorumluluğun farkındayız. Çok zor şartlarda geldik. Virüsten sonra artık daha da zorlaştı her şey" dedi.
- 31.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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