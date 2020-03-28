Loris Karius Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Karius'tan Beşiktaş'a şok! FIFA'ya şikayet etti...

'ya şikayet etti!

Loris Karius Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti!

'ta işler son zamanda pek de iyi gitmiyordu. Siyah-beyazlı kulüp borçlarından dolayı yaşadığı sıkıntıların yanında bir şok da Alman file bekçisi 'tan geldi. 26 yaşındaki eldivenin, alacaklarından dolayı kulübünü 'ya şikayet etti. İşte detaylar...

yönetimi corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada sürecin sona ermesinin ardından oluşacak ekonomik sıkıntıların önüne geçmek için gayret gösteriyor. Siyah beyazlı yönetim , yaşanan olumsuzluklara rağmen yeni sezon için çalışmalarını da ihmal etmiyor. Tüm bunlara karşın kaleci 'tan gelen haber kulüpte şok etkisi yarattı.

Alman file bekçisinin alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübe 'ya şikayet ettiği ortaya çıkarken bu sıkıntılı günlerde FIFA'dan gelen ihtarname yönetimde büyük tepkiye neden oldu.

Yalçın 'Sezon sonu olmayacak' dedi 2 sezonluğuna kiralık geldiği Beşiktaş'ta Karius'un sezon sonu takımda kalmayacağını Beşiktaş'ın başında çıktığı 4. maç olan 23. haftadaki mücadelesinin ardından "Yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" sözleriyle resmen ilan etmişti.

Karius'un bu açıklamalardan sonra mı yoksa daha önce mi FIFA'ya başvurduğu belirsizliğini korusa da oyuncunun hem döneminden hem de döneminden alacaklarının bulunduğu ortaya çıktı.

'Beşiktaş'ta kimsenin alacağı kalmaz' Çebi yönetiminin önceki dönemden kalan parasının yarısını ödediği sonraki dönemde de alacaklarının birikmesi üzerine 27 yaşındaki futbolcunun kulübü şikayet etmeye karar verdiği öğrenildi.

İhtarnameye tepki gösterip siyah beyazlı kulüpte kimsenin alacağı kalmadığı söyleyen yöneticiler konuyla ilgili "Biz yönetime gelirken kulüp çalışanları kendi tahsil ettikleri paraları alıp giderken oyunculara paralarını ödememişler. Bu sıkıntıları çekiyoruz. FIFA'ya gerekli açıklamaları yazdık. Kimse merak etmesin, tüm futbolcuların alacaklarını kuruşu kuruşuna ödeyeceğiz" dedi.

  1. 28.03.2020
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