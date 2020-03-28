Burak Yılmaz'ı şoke eden çek krizi! Beşiktaş ve Trabzonspor...
Beşiktaş - Burak Yılmaz - Trabzonspor üçlüsü arasında ilginç bir çek olayı yaşandı. Siyah beyazlılardan parasını tahsil edemeyen Burak, bunu kendisine veren eski kulübü Trabzonspor'dan karşılıksız tutarı istedi. Öte yandan bordo mavililer, tahsilat yapabilmek için TFF'ye başvuruda bulundu.
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı Trabzonspor'dan transfer ederken, 8 milyon 430 bin lira karşılığında çekler kesti. Bordo-mavililer, buradan gelen 1 milyon 500 bin lira tutarındaki çeki de, alacaklarına karşılık Burak Yılmaz'a verdi.
Milliyet'in haberine göre, böylece eski golcüsüyle arasındaki alacak-verecek problemi de kağıt üzerinde tamamlanmış oldu. Burak, 450 bin euroluk indirim yapıp, 10 milyon lirayı üç taksitte almayı kabul etmişti.
Burak, Beşiktaş tarafından verilen bu çeki tahsil etmek istediğinde karşılığı olmadığını gördü. Ancak golcü, karşılıksız çek şikayeti yapmak yerine kulübünü korudu, Trabzonspor'un kapısını çaldı.
Beşiktaşlı futbolcunun, şu anki kulübü tarafından verilen çekinin karşılıksız çıkmasıyla şaşkına dönen Karadeniz ekibi ise TFF'ye başvurarak olayı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na götürdü.
- 28.03.2020
- Güncelleme: 28.03.2020 12:49
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Burak Yılmaz'ı şoke eden çek krizi! Beşiktaş ve Trabzonspor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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