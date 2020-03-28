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28 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Burak Yılmaz'ın çeki karşılıksız çıktı! Beşiktaş ve Trabzonspor...

'ı şoke eden çek krizi! ve ...

Burak Yılmaz'ı şoke eden çek krizi! Beşiktaş ve Trabzonspor...

- - üçlüsü arasında ilginç bir çek olayı yaşandı. Siyah beyazlılardan parasını tahsil edemeyen Burak, bunu kendisine veren eski kulübü Trabzonspor'dan karşılıksız tutarı istedi. Öte yandan bordo mavililer, tahsilat yapabilmek için 'ye başvuruda bulundu.

, 'dan transfer ederken, 8 milyon 430 bin lira karşılığında çekler kesti. Bordo-mavililer, buradan gelen 1 milyon 500 bin lira tutarındaki çeki de, alacaklarına karşılık Burak Yılmaz'a verdi.

Milliyet'in haberine göre, böylece eski golcüsüyle arasındaki alacak-verecek problemi de kağıt üzerinde tamamlanmış oldu. Burak, 450 bin euroluk indirim yapıp, 10 milyon lirayı üç taksitte almayı kabul etmişti.

Burak, Beşiktaş tarafından verilen bu çeki tahsil etmek istediğinde karşılığı olmadığını gördü. Ancak golcü, karşılıksız çek şikayeti yapmak yerine kulübünü korudu, Trabzonspor'un kapısını çaldı.

Beşiktaşlı futbolcunun, şu anki kulübü tarafından verilen çekinin karşılıksız çıkmasıyla şaşkına dönen Karadeniz ekibi ise 'ye başvurarak olayı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na götürdü.

  1. 28.03.2020
  2. Güncelleme: 28.03.2020 12:49
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