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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Luce: Hazirandan sonra görüşeceğiz

Luce: Hazirandan sonra görüşeceğiz

direktör olarak 'a geleceği belirtilen Lucescu, basınına konuştu. adamı, "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna "Koronavirüs sonrası, hazirandan sonra göreceğiz" cevabını verdi.

direktör olarak 'a geleceği belirtilen Lucescu, basınına konuştu. adamı, "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna "Koronavirüs sonrası, hazirandan sonra göreceğiz" cevabını vererek görev için sinyali yaktı. Luce, ayrıca günlerini evde geçirdiğini kaydetti.
  1. 1.4.2020
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