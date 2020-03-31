Beşiktaş cephesinden Kagawa'ya şok sözler! "Biz Japonları akıllı zannederdik"

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Hüseyin Yücel, siyah beyazlıların geçen sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sosyal medyada bir canlı yayına katılan Beşiktaş'ın eski yöneticisi Yücel, Kagawa transferiyle ilgili şöyle konuştu:

Kagawa transferi biraz kısmet oldu. Transfer döneminin kapanmasına 2 saat kalmıştı. 2 milyon Euro gibi rakamlardan bahsediliyordu. '750 bin euro teklif edelim, ne kaybederiz' dedim. Başkan da 'Ayıp olur, 900 bin euro yapalım' dedi. Kagawa için 900 bin Euro teklif ettik, menajeri de olumlu döndü. Enteresan tarafı daha sonra İspanya'da ikinci lig takımında oynadı. Biz Japonları akıllı adam zannederdik. Çok enteresan.

Japon futbolcu, 2018-19 sezonunun devre arasında transfer olduğu Beşiktaş'ta 14 lig maçına çıktı ve 4 gol 2 asistle oynadı. Kagawa sezon sonunda ise tercihini İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza'dan yana kullandı.