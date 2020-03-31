Beşiktaş cephesinden Kagawa'ya şok sözler! "Biz Japonları akıllı zannederdik"
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak daha sonra İspanya İkinci Lig ekibi Real Zaragoza'ya transfer olan Japon futbolcu Kagawa'ya, eski siyah-beyazlı yöneticiden şok bir eleştiri geldi.
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Hüseyin Yücel, siyah beyazlıların geçen sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Sosyal medyada bir canlı yayına katılan Beşiktaş'ın eski yöneticisi Yücel, Kagawa transferiyle ilgili şöyle konuştu:
Kagawa transferi biraz kısmet oldu. Transfer döneminin kapanmasına 2 saat kalmıştı. 2 milyon Euro gibi rakamlardan bahsediliyordu. '750 bin euro teklif edelim, ne kaybederiz' dedim. Başkan da 'Ayıp olur, 900 bin euro yapalım' dedi. Kagawa için 900 bin Euro teklif ettik, menajeri de olumlu döndü. Enteresan tarafı daha sonra İspanya'da ikinci lig takımında oynadı. Biz Japonları akıllı adam zannederdik. Çok enteresan.
Japon futbolcu, 2018-19 sezonunun devre arasında transfer olduğu Beşiktaş'ta 14 lig maçına çıktı ve 4 gol 2 asistle oynadı. Kagawa sezon sonunda ise tercihini İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza'dan yana kullandı.
- 31.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş cephesinden Kagawa'ya şok sözler! "Biz Japonları akıllı zannederdik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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