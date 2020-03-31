Beşiktaş cephesinden Kagawa'ya şok sözler! "Biz Japonları akıllı zannederdik" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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cephesinden Kagawa'ya şok sözler! "Biz Japonları akıllı zannederdik"

Beşiktaş cephesinden Kagawa'ya şok sözler! "Biz Japonları akıllı zannederdik"

'ın geçtiğimiz sezonun devre arası döneminde kadrosuna kattığı ancak daha sonra İkinci Lig ekibi 'ya transfer olan Japon futbolcu Kagawa'ya, eski siyah-beyazlı yöneticiden şok bir eleştiri geldi.

'ın eski yöneticisi Hüseyin Yücel, siyah beyazlıların geçen sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sosyal medyada bir canlı yayına katılan Beşiktaş'ın eski yöneticisi Yücel, Kagawa transferiyle ilgili şöyle konuştu:

Kagawa transferi biraz kısmet oldu. döneminin kapanmasına 2 saat kalmıştı. 2 milyon Euro gibi rakamlardan bahsediliyordu. '750 bin euro teklif edelim, ne kaybederiz' dedim. Başkan da 'Ayıp olur, 900 bin euro yapalım' dedi. Kagawa için 900 bin Euro teklif ettik, menajeri de olumlu döndü. Enteresan tarafı daha sonra 'da ikinci lig takımında oynadı. Biz Japonları akıllı adam zannederdik. Çok enteresan.

Japon futbolcu, 2018-19 sezonunun devre arasında transfer olduğu Beşiktaş'ta 14 lig maçına çıktı ve 4 gol 2 asistle oynadı. Kagawa sezon sonunda ise tercihini İspanya 2. Lig ekibi 'dan yana kullandı.

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  1. 31.03.2020
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