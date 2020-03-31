Corona virüsünden ilk iflas! Tüm sözleşmeler feshedildi
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü futbolu da olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor... Liglerin ertelenmesi sonrası yaşanan mali kayıplar irili ufaklı tüm kulüpleri etkilerken Slovakya takımı, MSK Zilina oyuncularına sunduğu %80 maaş indiriminin kabul görmemesi sonrası iflasını açıklayan ilk Avrupa kulübü oldu.
Slovakya'nın 1909 yılında kurulan en köklü kulüplerinden biri olan 2010/11 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan MSK Zilina kulübü, Koronavirüs salgını sonrası oyuncularının yüzde 80 maaş indirimi talebini kabul etmemeleri nedeniyle iflasını açıklayan Avrupa'daki ilk kulüp oldu.
Kulüp bununla birlikte 17 oyuncunun sözleşmelerini de feshetti.
Ligde 7 kez şampiyonluğu bulunan Zilina, 2019/20 sezonunun ilk bölümünü ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluk grubuna kalmıştı.
Ancak maçlar başlamadan önce lig pandemi ilanı nedeniyle durdurulmuştu.
Kulüpten yapılan açıklamada en büyük gelirlerinin oyuncu satışı olması ve transfer yapma imkanının bulunmaması nedeniyle gelirlerin sıfıra indiği bildirildi.
Oyuncular adına açıklama yapan Miroslav Kacer ise kulübün kendilerinden istediği indirimi kabul etmediklerini ancak bunun hemen akabinde kulübün iflasını ilan edeceğini düşünmediklerini ifade etti.
- 31.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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