Corona virüsünden ilk iflas! Tüm sözleşmeler feshedildi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Corona virüsünden ilk iflas! Tüm sözleşmeler feshedildi

Corona virüsünden ilk iflas! Tüm sözleşmeler feshedildi

Corona virüsünden ilk iflas! Tüm sözleşmeler feshedildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü futbolu da olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor... Liglerin ertelenmesi sonrası yaşanan mali kayıplar irili ufaklı tüm kulüpleri etkilerken takımı, oyuncularına sunduğu %80 maaş indiriminin kabul görmemesi sonrası iflasını açıklayan ilk kulübü oldu.

'nın 1909 yılında kurulan en köklü kulüplerinden biri olan 2010/11 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan kulübü, Koronavirüs salgını sonrası oyuncularının yüzde 80 maaş indirimi talebini kabul etmemeleri nedeniyle iflasını açıklayan 'daki ilk kulüp oldu.

Kulüp bununla birlikte 17 oyuncunun sözleşmelerini de feshetti.

Ligde 7 kez şampiyonluğu bulunan Zilina, 2019/20 sezonunun ilk bölümünü ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluk grubuna kalmıştı.

Ancak maçlar başlamadan önce lig pandemi ilanı nedeniyle durdurulmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada en büyük gelirlerinin oyuncu satışı olması ve transfer yapma imkanının bulunmaması nedeniyle gelirlerin sıfıra indiği bildirildi.

Oyuncular adına açıklama yapan Miroslav Kacer ise kulübün kendilerinden istediği indirimi kabul etmediklerini ancak bunun hemen akabinde kulübün iflasını ilan edeceğini düşünmediklerini ifade etti.

  1. 31.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Corona virüsünden ilk iflas! Tüm sözleşmeler feshedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN