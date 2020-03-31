George Weah'ten corona virüsüne karşı şarkı!
1995 yılında Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Liberya Başkanı George Weah, corona virüsüne karşı şarkı söyledi. Ülkenin lokal müzik gruplarından biriyle stüdyoya giren Weah, tüm dünyada ölümlere neden olan salgına karşı dikkat çekmeyi amaçlıyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Paris Saint-Germain ve Milan'ın eski yıldızı, Ballon d'Or ödülllü George Weah, 2017'den bu yana ülkesi Liberya'da başkanlık yapıyor. Seçimleri kazanarak büyük sükse yaratan eski futbolcu, şimdide corona virüsü salgınına karşı ilginç bir projeye imzasını attı.
Ülkenin lokal müzik gruplarından biri olan Rabbis ile stüdyoya giren Weah şarkı söyledi. Şarkının sözlerinde, "Bu baban olabilir, annen olabilir, kız kardeşin ya da erkek kardeşin olabilir. Hepimiz bu iğrenç virüse karşı birlikte savaşmalıyız" gibi ifadeler yer alıyor.
Öte yandan başkanlığın basın sözcüsü yaptığı açıklamada bu hareketle ilgili, "Liberya halkının çoğunun internet erişimi yok ancak herkes radyo dinliyor. Şarkı birçok frekansta çalacak" şeklinde konuştu.
Liberya'da 29 Mart'ta resmi olarak açıklanan 3 corona virüsü vakası vardı.
- 31.03.2020
- Güncelleme: 31.03.2020 13:55
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