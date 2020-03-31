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31 Mart 2020, Salı
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'den yıllar sonra gelen itiraf!

Muhammed Demirci'den yıllar sonra gelen itiraf!

'ın eski futbolcusu flaş bir itirafta bulundu. 10 yaşında altyapısında idmanlara çıkmaya başlayan Muhammed Demirci, " lakabı beni olumsuz etkiledi. Yaptığım güzel bir şey normal olarak algılandı ve insanlar her zaman benden en iyisini istedi. Bu tarz benzetmelerin futbolculara zarar verdiğini düşünüyorum. '' kelimesinin altında futbolcular ezilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Bir dönem '' olarak lanse edilen ve 10 yaşında altyapısında idmanlara çıkmaya başlayan 'ın eski futbolcusu , siyah beyazlı takıma geri dönmek istediğini söyledi.

Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Muhammed Demirci, "Hepimiz için, sağlığımız için, hayatta kalabilmemiz için, koronavirüs salgınının yayılmaması için evde kalmamız gerekiyor. Bu süreçte evimizde kalmalıyız." mesajını verdi.

"DOĞUM TARİHİMİ BİLMEYEN İNSANLAR YAŞLANDIĞIMI DÜŞÜNÜYOR"

Ocak ayında 1. Lig ekibi İstanbulspor'dan 3. Lig ekibi 'a olan Demirci, "İstanbulspor'da ilk yarıda az forma şansı bulunca 24 Erzincanspor'a gittim. Amacım oynayabileceğim bir kulüpte görev almaktı. Beşiktaş'ta çok erken yaşta profesyonel olup futbol oynadım. Benim doğum tarihimi bilmeyen insanlar yaşlandığımı düşünüyorlar. Bu da benim için hep dezavantaj oldu." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM YENİDEN BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK"

Tekrardan Beşiktaş'a dönmek istediğini ifade eden Muhammed Demirci, "Beşiktaş'ta oynamasaydım da hayallerimin arasında her zaman Beşiktaş olacaktı. Kendime kısa vadede hedefler belirliyorum. Tabii ki Beşiktaş'ta tekrar oynayabilmem için çok çalışmam lazım. Hayalim ve hedefim yeniden Beşiktaş'ta oynamak. Beşiktaş'a şu andaki durumumla gidemem. Kendimi geliştirdiğim zaman Beşiktaş'ta tekrardan oynayacağımı düşünüyorum. Hoca ile çalışmak isterim." açıklamasında bulundu.

"BENİM YERİME ORADA KİM OLSA BAŞARILI OLABİLİRDİ"

Royal Excel Mouscron ve Barcelona macerasından bahseden Demirci, " Barcelona günlerini arkadaşlarıma anlatıyorum. Ben Barcelona altyapısına transfer olmuştum. Benim yerimde orada kim olsa başarılı olabilirdi. Biz Türk oyuncular onlardan daha yetenekliyiz fakat onlar gelişim sürecini daha iyi geçiriyor. Bizden daha profesyoneller. Mouscron takımında oynama fırsatım olmayınca İstanbulspor'a döndüm. İngilizce konuşabiliyorum ama orada dil sorunu da yaşadım." dedi.

"'YERLİ MESSI' LAKABI BENİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

'Yerli Messi' lakabının kendisini olumsuz etkilediğini belirten 1995 doğumlu futbolcu, "Yerli Messi lakabı beni olumsuz etkiledi. Yaptığım güzel bir şey normal olarak algılandı ve insanlar her zaman benden en iyisini istedi. Bu tarz benzetmelerin futbolculara zarar verdiğini düşünüyorum. '' kelimesinin altında futbolcular ezilebiliyor." diye konuştu.

Ocak ayında 24 Erzincanspor'a transfer olan Muhammed Demirci, 'da 9 maçta 3 gol attı.

1995 doğumlu futbolcunun kariyerinde Beşiktaş, FK, Mouscron, İstanbulspor ve Erzincanspor gibi takımlar bulunuyor.

  1. 31.03.2020
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